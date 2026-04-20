تأثیر غیرمستقیم اولیسه بر بمب نقلوانتقالاتی بایرن مونیخ
آنتونی گوردون به شدت تحت نظر مدیران بایرن مونیخ قرار گرفته است و در این میان، درخشش و تطبیقپذیری سریع مایکل اولیسه در ترکیب باواریاییها میتواند به عنوان عاملی تعیینکننده باشد.
به گزارش ایلنا، مایکل اولیسه از نخستین روز حضورش در بایرن مونیخ، به مهرهای غیرقابل جایگزین تبدیل شده است. او از زمان انتقالش از کریستال پالاس به مونیخ، مسیر پیشرفت را تا تبدیل شدن به یکی از بهترین وینگرهای جهان طی کرده است. به نظر میرسد این فرم درخشان، تأثیری غیرمستقیم بر انتقال احتمالی آنتونی گوردون به قهرمان رکورددار آلمان گذاشته است.
طبق گفته ساشا تاوولیری، کارشناس نقلوانتقالات که پیش از این از علاقه مونیخ به مهاجم نیوکاسل یونایتد خبر داده بود، انطباق سریع و فرم ایدهآل اولیسه در آلمان، گوردون را متقاعد کرده که پیوستن به بایرن تصمیمی منطقی است.
گوردون اکنون با تشویق ناشی از عملکرد و سازگاری سریع اولیسه در آلمان، انتقال به بایرن مونیخ را «گام منطقی بعدی» خود میبیند. در همین حال، نیوکاسل یونایتد خود را برای جدایی گوردون آماده کرده و جستجو برای یافتن جایگزین او را آغاز کرده است.
تاوولیری میافزاید که جلسات بیشتری بین مدیران بایرن و نمایندگان گوردون برای هفتههای آینده برنامهریزی شده تا درباره شرایط شخصی مانند دستمزد و مدت قرارداد گفتگو شود. اگرچه هنوز بر سر مبلغ مشخصی برای انتقال توافق نشده، اما گفته میشود گفتگوها در این جبهه در مراحل اولیه قرار دارد.
آنتونی گوردون «هدف اصلی» بایرن؛ آیا مبلغ انتقال مانع کار خواهد شد؟
با این حال، مبلغ گزاف انتقال میتواند نقطه بنبست در معامله احتمالی بین «کلاغها» و بایرن مونیخ باشد. طبق گزارش «BBC»، نیوکاسل به دلیل قرارداد گوردون که تا سال ۲۰۳۰ اعتبار دارد، خواهان حداقل ۸۰ میلیون یورو است، در حالی که بایرن تنها برای پرداخت ۶۰ تا ۷۰ میلیون یورو آمادگی دارد. این اختلاف قیمت در نهایت میتواند باعث برهم خوردن معامله شود.
با این وجود، «BBC» اضافه میکند که گوردون از علاقه بایرن آگاه است و برای انتقال به بوندسلیگا آمادگی دارد؛ موضوعی که از نظر کارشناسان، شانس نهایی شدن این انتقال را افزایش میدهد.
دوشنبه گذشته شبکه «اسکای» گزارش داد که باواریاییها به دنبال یک پشتیبان و رقیب برای لوئیس دیاز در جناح چپ هستند که توانایی بازی در خط حمله کنار کین را نیز داشته باشد؛ بر همین اساس مذاکرات «بسیار جدی» با اطرافیان گوردون در جریان است. این وینگر سرعتی و تکنیکی به عنوان «گزینه مطلق و اصلی» برای پستهای هجومی باقیمانده بایرن توصیف میشود.
آرسنال و لیورپول نیز اوضاع را زیر نظر دارند، در حالی که فابریتزیو رومانو مدعی شده نیوکاسل برای رعایت قوانین فیرپلی مالی، باید حداقل یک ستاره خود را به فروش برساند. طبق گزارشها، برونو گیمارائش و ساندرو تونالی نیز در لیست فروش باشگاه قرار دارند.
غیبت مرموز آنتونی گوردون در ترکیب نیوکاسل
گوردون در ژانویه ۲۰۲۳ با مبلغی در حدود ۴۵ میلیون یورو از اورتون به نیوکاسل پیوست. او فصل گذشته با این تیم قهرمان جام اتحادیه (کارابائو کاپ) شد و از آن زمان به یکی از بازیکنان ثابت ترکیب اصلی زیر نظر ادی هاو تبدیل شده است. او در این فصل در ۴۶ بازی رسمی ۱۷ گل و ۵ پاس گل به ثبت رسانده است، هرچند ۹ مورد از این گلها از روی نقطه پنالتی بوده است.
با این حال، او به طور غیرمنتظرهای از لیست تیم برای شکست ۲ بر ۱ روز شنبه مقابل بورنموث کنار گذاشته شد. باشگاه علت را مصدومیتی جزئی عنوان کرد، اما نشریه «تلگراف» گمانهزنی کرده که این حذف میتواند جنبه انضباطی داشته باشد؛ چرا که ادی هاو روز قبل از بازی اظهار داشته بود که او فقط بازیکنانی را انتخاب میکند که «به طور کامل به باشگاه متعهد باشند». چند ساعت بعد، نام گوردون در لیست تیم دیده نشد.