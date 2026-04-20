آربلوا:
رختکن رئال ۷ رهبر دارد و برخی از آنها در مسیر جدایی هستند
سرمربی کهکشانیها از کارواخال، آلابا، میلیتائو، والورده، بلینگام، وینیسیوس و امباپه به عنوان مهرههای اصلی و مسئول رهبری رختکن تیم یاد کرد.
به گزارش ایلنا، آلوارو آربلوا خاطرنشان کرد که این اسکواد دارای میانگین سنی حدود ۲۳ یا ۲۴ سال است، در حالی که ترکیب اصلی که آخرین لیگ قهرمانان را فتح کرد، میانگین سنی ۲۷ یا ۲۸ سال داشت. با این حال، این بدان معنا نیست که سرمربی احساس کند رهبران باتجربه کافی برای هدایت بازیکنان جوانتر در تیم وجود ندارند.
سرمربی تیم در کنفرانس مطبوعاتی صبح امروز اظهار داشت: «میتوانم نامهای زیادی را ببرم؛ کارواخال، آلابا، میلیتائو، بلینگام، والورده، وینیسیوس، امباپه... فکر میکنم بازیکنان زیادی با تجربه قابلتوجه در تیم حضور دارند که سالهای زیادی در باشگاه و فوتبال بودهاند و شخصیت بزرگی دارند.»
حقیقت این است که بحثی میان هواداران رئال مادرید درباره رهبران رختکن وجود دارد. در دوران طلایی، که شاید موفقترین دوران تاریخ رئال مادرید بود، بازیکنانی نظیر راموس، کریستیانو، مودریچ، بنزما و خودِ کروس این نقش را بر عهده داشتند. از میان کسانی که در لیست آربلوا هستند، کارواخال نفر اول است و این کاملاً منطقی به نظر میرسد؛ او تنها کسی است که از آن دوران تجربه قابلتوجهی برایش باقی مانده است.
بازیکنان دیگری نیز هستند که رهبری آن گروه را جذب کردهاند و اکنون در لیست سرمربی قرار دارند. این موضوع در مورد والورده، آلابا و خودِ وینیسیوس صدق میکند. حضور این بازیکن اتریشی نیز تعجبآور نیست، حتی با وجود اینکه دوران حضور او در رئال مادرید به پایان خود نزدیک میشود. کافی است به یاد بیاورید که او در جریان بازی با بایرن چگونه در کنار خط به سراغ وینیسیوس رفت تا این بازیکن را آرام کند؛ این یکی از تصاویری بود که در شبکههای اجتماعی وایرال شد.
آربلوا دو بازیکن دیگر را نیز از میان تازهواردترینها به این لیست اضافه میکند. یکی بلینگام است که آخرین قهرمانی رئال مادرید در لیگ قهرمانان را در لندن مقابل دورتموند به دست آورد و دیگری امباپه است. سرمربی همیشه از این بازیکن فرانسوی دفاع کرده است؛ کسی که برخی به دلیل برخی جزئیات در زمین مسابقه، او را به عدم تعهد متهم میکنند. با این حال، از نظر آربلوا، تجربه او و این واقعیت که در ۱۸ سالگی قهرمان جام جهانی شده، برای درک اینکه او بازیکنی با آمادگی ذهنی بسیار بالاست، کاملاً کفایت میکند.