چراغ سبز ستاره لیگ برتر به بایرن مونیخ

به گزارش ایلنا، این بازیکن ۲۵ ساله به هدف اصلی باواریایی‌ها تبدیل شده است؛ باشگاهی که قصد دارد تابستان امسال خط حمله خود را با مهره‌ای دارای تجربه سطح‌بالای اروپایی تقویت کند.

بر اساس گزارش «اسکای اسپورت سوئیس»، انتظار می‌رود بایرن مونیخ در هفته‌های آینده جلسات رسمی را با نمایندگان گوردون جهت گفتگو درباره شرایط شخصی برگزار کند. استراتژی باشگاه آلمانی این است که به جای ورود مستقیم به مذاکرات باشگاه با باشگاه، ابتدا بر رسیدن به توافق با اطرافیان بازیکن تمرکز کند. «رکورد مایستر» امیدوار است با پی‌ریزی معامله از طریق واسطه‌ها، پیش از نزدیک شدن به نیوکاسل، از محکم بودن پایه‌های این انتقال اطمینان حاصل کند.

الگوبرداری از موفقیت اولیسه

شنیده‌ها حاکی از آن است که گوردون پیش از این به حلقه نزدیکان خود اطلاع داده که برای انتقال به بایرن «آماده» است و این جابجایی را گام منطقی بعدی در مسیر پیشرفت خود می‌بیند. یکی از عوامل محرک در این تصمیم، داستان موفقیت مایکل اولیسه است. گزارش‌ها نشان می‌دهد گوردون به شدت تحت تأثیر سرعت انطباق ستاره سابق کریستال پالاس با زندگی در مونیخ پس از ترک لیگ برتر قرار گرفته است. دیدن تأثیرگذاری فوری این بازیکن فرانسوی و ارتقای جایگاه او در سطح اروپا، این باور را در گوردون تقویت کرده که مسیری مشابه می‌تواند سال‌های اوج فوتبال او را رقم بزند.

آمادگی نیوکاسل برای خروج ستاره

در سمت دیگر و در ورزشگاه سنت جیمز پارک، به نظر می‌رسد «کلاغ‌ها» خود را برای جدایی گوردون آماده می‌کنند. اگرچه باشگاه طبیعتاً ترجیح می‌دهد یکی از دارایی‌های کلیدی خود را حفظ کند، اما درها را کاملاً بسته نگه نداشته است. سلسله‌مراتب مدیریتی نیوکاسل از هم‌اکنون شناسایی جایگزین‌های بالقوه را آغاز کرده و با تهیه فهرستی کوتاه، تماس‌هایی را با چندین گزینه برقرار کرده‌اند تا در صورت پیشرفت معامله، دستشان خالی نماند. این رویکرد فعالانه از سوی نیوکاسل نشان‌دهنده نوعی تسلیم در برابر این واقعیت است که پیشنهاد قابل‌توجه بایرن ممکن است برای رد کردن بیش از حد وسوسه‌انگیز باشد.

جزئیات مالی و زمان‌بندی

در حالی که شتاب این انتقال در حال افزایش است، پکیج مالی دقیق مورد نیاز برای وسوسه کردن گوردون جهت ترک تاین‌ساید همچنان در حد گمانه‌زنی باقی مانده است؛ هرچند گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها برای شروع مذاکرات رسمی، مبلغی در حدود ۵۰ میلیون پوند (۶۰ میلیون یورو) مورد نیاز خواهد بود. نیوکاسل احتمالاً برای بازیکنی که به نقطه ثقل خط حمله‌شان و یک ملی‌پوش تثبیت‌شده انگلیسی تبدیل شده، مبلغ بالایی مطالبه خواهد کرد. اکنون پیشرفت این معامله به جلسات آتی بین بایرن و ایجنت‌های بازیکن بستگی دارد.

