نقشه غیرمنتظره رئال مادرید برای آینده رودیگر
با وجود شایعاتی که در هفتههای اخیر پیرامون جدایی آنتونیو رودیگر به گوش میرسید، رسانههای اسپانیایی با چرخشی ناگهانی فاش کردند که آینده این مدافع ملیپوش آلمانی در سانتیاگو برنابئو رقم خواهد خورد.
به گزارش ایلنا، نشریه «آس» گزارش داده است که مدافع میانی ۳۳ ساله رئال مادرید پیشنهادی برای تمدید قرارداد در حال انقضای خود در پایتخت اسپانیا دریافت کرده است. ماندن در جمع سپیدپوشان «اولویت» اصلی رودیگر است، هرچند او انتظار شرایط مطلوبتری را در پیشنهاد ارائه شده از سوی رئال داشت.
نایبقهرمان لالیگا تنها قراردادی یکساله را به این مدافع میانی پیشنهاد داده، در حالی که رودیگر امیدوار به امضای قراردادی دو ساله بود. گفته میشود این مدافع دچار «کمی ناامیدی» شده است، با این حال سران رئال اطمینان دارند که او به زودی امضا خواهد کرد. انتظار میرود توافق نهایی «در هفتههای آینده» حاصل شود. این تمدید یکساله نشانی از عدم قدردانی نیست؛ بلکه صرفاً منعکسکننده سیاست دیرینه رئال است که به بازیکنان بالای ۳۰ سال تنها تمدیدهای دوازده ماهه پیشنهاد میدهد.
آنتونیو رودیگر؛ عاملی برای تغییر استراتژی در رئال مادرید
همین اوایل سال جاری بود که آینده رودیگر در مادرید مبهم به نظر میرسید. او نیز مانند داوید آلابا که قراردادش در تابستان امسال به پایان میرسد، به عنوان یکی از خروجیهای احتمالی در بازسازی خط دفاعی در نظر گرفته شده بود. با این حال، سلسله مراتب مدیریت باشگاه تغییر عقیده دادهاند؛ رودیگر در هفتههای اخیر بدون مصدومیت باقی مانده و با آمادگی بدنی و فرم ایدهآل خود همه را تحت تأثیر قرار داده است. او در چهارمین فصل حضورش در باشگاه، ۲۱ بار در مسابقات رسمی به میدان رفته و یک گل به ثمر رسانده است، آن هم پس از دورهای که پیش از این با مصدومیتها دست و پنجه نرم میکرد.
مدافع میانی آلمانی همچنان در حال بررسی گزینههای خود است و برخی گزارشها او را به یوونتوس لینک کردهاند. گفته میشود «بیانکونری» هم فرصت همکاری دوباره با مربی سابقش، لوچانو اسپالتی، و هم قراردادی چند ساله را به او پیشنهاد داده است. همچنین طبق گزارش «توتو اسپورت»، منچستریونایتد و لیورپول نیز در حال ارزیابی شرایط برای جذب این مدافع میانی باتجربه هستند.