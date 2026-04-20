به گزارش ایلنا، هافبک مجارستانی که در این فصل طاقت‌فرسا یکی از بهترین بازیکنان قرمزها بوده، با صحبت‌های اخیر خود نشان داد که باشگاه هنوز پیشنهادی رسمی که نشان‌دهنده اهمیت او باشد، ارائه نکرده است.

سوبوسلای اعتراف کرد که روند تمدید قرارداد جدید در آنفیلد پیشرفتی نداشته است. این ملی‌پوش مجار در حال حاضر کمی بیش از دو سال از قرارداد فعلی‌اش باقی مانده که در سال ۲۰۲۸ به پایان می‌رسد. با وجود نقش کلیدی او در تیم، این بازیکن ۲۵ ساله فاش کرد که در مراحل پایانی فصل ۲۶-۲۰۲۵، گفتگوها آن‌طور که انتظار می‌رفت پیش نرفته است.

سوبوسلای پس از پیروزی دراماتیک ۲ بر ۱ در دربی مرسی‌ساید مقابل اورتون به خبرنگاران گفت: «پیشرفت واقعی حاصل نشده، بنابراین نمی‌توانم چیز جدیدی درباره وضعیت قراردادم بگویم. بازی‌های زیادی در پیش داریم و من روی آن‌ها تمرکز کرده‌ام. همان‌طور که می‌دانید، قراردادم در سال ۲۰۲۸ تمام می‌شود، پس هر روز و هر هفته آماده بازی هستم و بعد ببینیم چه می‌شود.»

اعتراف نگران‌کننده درباره آینده در آنفیلد

اگرچه این هافبک به سرعت بر علاقه خود به باشگاه و محیط آن تأکید کرد، اما اشاره داشت که قدرت نهایی برای تعیین تکلیف آینده‌اش اکنون در دستان مدیران لیورپول است. صحبت‌های او از وجود شکاف میان انتظارات بازیکن و پیشنهاد فعلی باشگاه، یا شاید تأخیر در روند مذاکرات به دلیل دوران گذار قرمزها حکایت دارد.

او با انداختن توپ به زمین باشگاه اضافه کرد: «البته که خودم را در طولانی‌مدت اینجا می‌بینم، اما دیگر واقعاً دست من نیست. عاشق حضور در اینجا هستم. هواداران را دوست دارم و خانواده‌ام خوشحال هستند. کاملاً آرام هستم؛ پنج بازی دیگر باقی مانده و بعد از بازی‌های ملی، یک استراحت حسابی خواهم کرد. بعد از آن خواهیم دید چه پیش می‌آید.»

ترمیم رابطه با کات (جایگاه هواداران)

ابهامات پیرامون قرارداد تنها چند هفته پس از آن مطرح می‌شود که سوبوسلای مجبور شد رابطه دشوارش با هواداران را پس از یک جنجال بزرگ مدیریت کند. این هافبک پس از یک درگیری لفظی در جریان شکست سنگین مقابل منچسترسیتی، ناچار به عذرخواهی مستقیم از هواداران شد. در آن حادثه، او حرکتی با شانه (به نشانه بی‌تفاوتی) خطاب به هواداران انجام داده بود، اما به نظر می‌رسد اکنون آن ماجرا را پشت سر گذاشته و روی هدف باشگاه برای قرارگیری در بین پنج تیم اول تمرکز کرده است.

با وجود حواشی خارج از زمین، عملکرد او در مستطیل سبز غیرقابل انکار است. در فصلی چالش‌برانگیز برای باشگاه، این ستاره مجارستانی مرد اول تیمش بوده و در ۴۸ بازی در تمامی رقابت‌ها، ۱۲ گل و ۹ پاس گل به نام خود ثبت کرده است. آخرین اثرگذاری او، ارسال کرنر سرنوشت‌ساز برای گل دقیقه ۱۰۰ ویرجیل فن‌دایک مقابل اورتون بود که فاصله لیورپول با چلسی رده ششمی را به هفت امتیاز افزایش داد.

تمرکز کامل روی رتبه پنجم

با پیروزی دراماتیک در دربی مرسی‌ساید که روحیه تیم را به شدت بالا برد، سوبوسلای و لیورپول اکنون تمام تمرکز خود را روی تضمین آینده اروپایی‌شان گذاشته‌اند. با توجه به حذف قرمزها از تمامی رقابت‌ها، تنها مأموریت آن‌ها تثبیت جایگاه در بین پنج تیم اول لیگ برتر است تا سهمیه لیگ قهرمانان سال آینده را قطعی کنند.

سوبوسلای درباره برد در دربی گفت: «حس فوق‌العاده‌ای داشت. دیروز روی ضربات ایستگاهی تمرین کرده بودیم. من فقط توپ را به شلوغی محوطه فرستادم و امیدوار بودم ویرجیل یا ایبو (کوناته) ضربه اول را بزنند. پیروزی در دربی آن هم در ثانیه آخر، چیزی بیشتر از این نمی‌توانستیم بخواهیم. برای هم خوشحالیم و همچنین برای هواداران، چون می‌دانیم این برد چه معنایی برایشان دارد. یک پیروزی همیشه روحیه را عوض می‌کند، اما باید متواضع بمانیم و به تلاش سخت ادامه دهیم.»

انتهای پیام/