جنگ روایتها بر سر فاجعه آرتتا در آرسنال
مناظره داغ و پرحرارت تلویزیونی میان گری نویل، روی کین و میکا ریچاردز درباره رویکرد و موضعگیری باشگاه آرسنال پس از شکست سنگین مقابل منچسترسیتی، به عرصهای برای تقابل دیدگاههای متفاوت درباره ذهنیت برنده و آینده توپچیها تبدیل شد.
به گزارش ایلنا، گری نویل، روی کین و میکا ریچاردز، فوتبالیستهای سابق، پس از شکست ۲ بر ۱ آرسنال مقابل منچسترسیتی در دیداری که میتواند سرنوشت قهرمانی لیگ برتر را رقم بزند، مناظره تلویزیونی داغی در شبکه «اسکای اسپورت» داشتند. این سه اسطوره لیگ برتر، بحث خود را بر این محور متمرکز کردند که آیا بهبود کیفیت بازی آرسنال میکل آرتتا میتواند نشانه خوبی برای پنج بازی باقیمانده آنها باشد یا خیر.
آرسنال که ۲۲ سال است طعم قهرمانی لیگ برتر را نچشیده، در این فصل ۹ امتیاز از سیتی پیش بود، اما در حال حاضر در حالی که یک بازی بیشتر انجام داده، تنها ۳ امتیاز با «سیتیزنها» فاصله دارد. روی کین استدلال کرد که در این مقطع از فصل، کیفیت عملکرد اهمیتی ندارد و تنها چیزی که مهم است، کسب امتیازات است.
ستاره سابق منچستریونایتد در این باره گفت: «این بخشی از بازی است. فکر نمیکنید سیتی امروز برای برد آمده بود؟ آنها در خانه بازی میکنند و اگر میباختند، قهرمانی را از دست میدادند. چالش آرسنال هم همین است؛ بازی زیر فشار. سیتی در شش سال گذشته با فاصله بهترین تیم این کشور بوده است؛ تصور کنید چه فشاری را تحمل کردهاند. آنها تحسین میشوند، اما وقتی میبازی، تمام آن تحسینها هیچ ارزشی ندارد.»
روی کین با قاطعیت ادامه داد: «آنها از این شکست هیچ نکته مثبتی نمیگیرند. آنها باشگاه فوتبال آرسنال هستند، نه یک باشگاه کوچک.»
کین در پاسخ به میکا ریچاردز، بازیکن سابق منچسترسیتی که معتقد بود آرسنال میتواند نکات مثبتی از این باخت استخراج کند، با تأکید گفت: «نه! آنها آرسنال هستند، یک تیم کوچک نیستند.»
ریچاردز سعی کرد توضیح دهد: «ما فکر میکردیم آرسنال عقب مینشیند. آنها در بازیهای اخیر خوب بازی نمیکردند، اما به هر حال پیروز میشدند. امروز نشان دادند وقتی فشار میآورند، تیم بهتری هستند.»
کین با لحنی کنایهآمیز پاسخ داد: «تعجب کردی که آرسنال آمد و خوب بازی کرد؟ تو دنبال تمجیدی یا امتیاز؟ کدومش برات مهمه؟»
میکا ریچاردز پاسخ داد: «معلوم است که امتیاز را میخواهم، اما ما درباره تیمی حرف میزنیم که برای بازی بعد درسهای مثبتی میگیرد. آنها خیلی بهتر بازی کردند. آیا انتظار داشتی آرسنال تا این حد خوب بازی کند؟»
روی کین که در برابر شکست آرسنال هیچ انعطافی نشان نمیداد، بر موضع خود پافشاری کرد: «بله، حتماً. آنها صدرنشین لیگ هستند. آنها تیم خوبی هستند، نه یک تیم معمولی.»
جمله کنایهآمیز نویل درباره آرتتا و آرسنال که خشم روی کین را برانگیخت
سپس نویل وارد بحث شد و گفت: «میکل آرتتا به بازیکنانش خواهد گفت "من به شما افتخار میکنم، در بقیه فصل هم در همین سطح بازی کنید..."»
این اظهارنظر مدافع سابق منچستریونایتد برای روی کین قابل تحمل نبود: «واو! بهت افتخار میکنم؟ گری، مرد، مگه چی توی اون نوشیدنیته (در حالی که به لیوان اشاره میکرد)؟ واقعاً بهت افتخار میکنم؟»
نویل درباره سخنرانی احتمالی آرتتا اصرار ورزید: «فکر میکنم او خواهد گفت به نحوه بازی شما افتخار میکنم و اگر بقیه فصل را در این سطح بازی کنید، برنده بازیها خواهیم بود.»
روی کین اما کوتاه نیامد و با طعنه اعلام کرد: «آیا به آن گلی که خوردیم هم افتخار میکنم؟ یک لحظه تعیینکننده؟ توپ در دست دروازهبان است و ۱۰ ثانیه بعد تبدیل به گل میشود؟ این چیزی نیست که بخواهی به آن افتخار کنی.»