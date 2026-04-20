تصویر سال
پیامهای صریح هواداران بایرن مونیخ در شب جشن قهرمانی
بایرن مونیخ برای سی و پنجمین بار بر قله فوتبال آلمان ایستاد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد؛ اشتهای سیریناپذیر باواریاییها برای فتح جامهای بیشتر کاملاً مشهود است.
به گزارش ایلنا، ونسان کمپانی ترجیح میداد این لحظات بدون جلب توجه خاصی سپری شود. هنگامی که بازیکنان در مقابل جایگاه جنوبی (South Stand) جمع شدند تا سیوپنجمین قهرمانی خود در لیگ را با هواداران جشن بگیرند، او و کادر فنیاش با چند متر فاصله عقبتر ایستاده بودند و نظارهگر صحنه بودند.
مانوئل نویر، کاپیتان تیم، بارها با اشاره دست آنها را به جلو فراخواند و آنها در نهایت پس از کمی تردید، این دعوت را پذیرفتند. به محض اینکه کمپانی به جلوی جمعیت رسید، جایگاه جنوبی نام او را فریاد زد و این مربی ۴۰ ساله بلژیکی ناگهان تحت تأثیر احساسات قرار گرفت. او مشتهایش را به نشانه پیروزی و شادی گره کرد و هواداران با فریادی کرکننده پاسخ دادند که به نظر بلندتر از صدای هر گل یا سوت پایانی بود. بعدها، هربرت هاینر، رئیس باشگاه، این لحظه را «تصویر سال» نامید.
بایرن مونیخ؛ تداعی خاطرات سال ۲۰۱۳
هواداران بایرن مونیخ حداقل از سال ۲۰۱۳ تاکنون چنین محبت آشکاری را نثار هیچ مربی نکرده بودند. نه توماس توخل و نه یولیان ناگلزمن هرگز از چنین محبوبیتی بهرهمند نشدند. هانسی فلیک، آخرین مربی که سهگانه را فتح کرد، شاید در سال ۲۰۲۰ گرمای مشابهی را حس کرده بود، اما محدودیتهای دوران پاندمی مانع از نمایش عمومی حمایتها شد.
نیکو کواچ هرگز نتوانست دل هواداران را به دست آورد و چهرههای بینالمللی برجستهای مثل پپ گواردیولا و کارلو آنچلوتی نیز اغلب دور از دسترس و منزوی به نظر میرسیدند. برای یافتن شخصیتی مشابه، باید به عقب بازگشت و به یوپ هاینکس همیشه ماندگار، مربی فاتح سهگانه ۲۰۱۳ رسید.
یان کریستین دریسن، مدیر اجرایی باشگاه، تنها کسی نیست که «روح» مشابهی با ۱۳ سال پیش را حس میکند. کمپانی با منش دوستداشتنی و واقعبینانه خود، آرامشی را به باشگاه آورده که در سالهای اخیر به ندرت دیده شده و حواشی را به حداقل رسانده است.
مهمتر از آن، سبک فوتبال تیم او به همان اندازه جذاب، مسلط و موفقیتآمیز است. آنها در ۴۷ بازی رسمی این فصل، ۱۶۱ گل به ثمر رساندهاند که یک رکورد در باشگاه محسوب میشود. اگر دلیل دیگری برای اثبات سلطه مونیخیها بر بوندسلیگا نیاز بود، در بازی تعیینکننده قهرمانی رقم خورد؛ آنها در حالی سهم قهرمانی را قطعی کردند که با ترکیبی کاملاً ذخیره (هشت تغییر نسبت به پیروزی چهارشنبه مقابل رئال مادرید) به میدان رفتند و به راحتی تیم سوم جدول را شکست دادند. این واقعیت که چنین چرخشهای رادیکالی در ترکیب جواب میدهد، گویای مدیریت عالی کمپانی در تیم است؛ تحت هدایت او، هر بازیکنی احساس اهمیت میکند.
هدف بایرن مونیخ؛ ثبت سومین سهگانه تاریخ باشگاه
هاینر، کمپانی را یک «برد در لاتاری» مینامد، در حالی که او دو سال پیش تنها گزینه ششم باشگاه برای مربیگری بود. کمپانی برای اینکه نام خود را در کنار مربیان بزرگ تاریخ بایرن ثبت کند، به چیزی فراتر از قهرمانی لیگ نیاز دارد؛ او به سهگانه نیاز دارد. از زمان آخرین سهگانه در سال ۲۰۲۰، شانس باشگاه برای تکرار این دستاورد هرگز به این اندازه نبوده است. آنها چهارشنبه در نیمهنهایی جام حذفی آلمان میزبان بایرلورکوزن هستند و سپس در لیگ قهرمانان به مصاف پاریسنژرمن، مدافع عنوان قهرمانی میروند.
در طول جشن کوتاه روز یکشنبه در زمین بازی، هواداران شعار «جام اروپایی» و «برلین، برلین، ما در راه برلین هستیم» سر دادند که نشاندهنده علاقه آنها به کمپانی و در عین حال تاکید بر این بود که افتخار داخلی به تنهایی کافی نیست.
بازیکنان و کارکنان نیز با این شعارها همراهی کردند، اما بلافاصله تمرکز خود را به بازیهای بعدی معطوف کردند. نه از خوشحالیهای عجیب و غریب خبری بود، نه مراسم اهدای جام و نه جشن پس از بازی. جاشوا کیمیش هنگام خروج از ورزشگاه به خبرنگاران منتظر گفت: «ما متمرکز هستیم و امروز دیگر جشنی نخواهیم گرفت.» هری کین نیز اضافه کرد که کمپانی همین امروز عصر به تماشای «ویدیوهای آنالیز لورکوزن» خواهد نشست.