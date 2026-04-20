به گزارش ایلنا، در روزهای پیش اخبار منتشر شد که هادی ساعی برای بازگشت سردار آزمون به تیم ملی پادرمیانی کرده‌است. با این حال دیروز، هم عضو فراکسیون ورزش مجلس و هم مهدی تاج به این خبر واکنش نشان دادند.

رئیس فدراسیون فوتبال در این خصوص گفت: «اختیار دعوت از بازیکنان با سرمربی تیم ملی است و تمام نفرات توسط سرمربی انتخاب می‌شوند. قدرت رئیس فدراسیون بر یک سری از امور نقش نمی‌بندد؛ مثل اینکه بازیکنی را انتخاب کند یا بگوید یک بازیکن را فیکس بگذارید یا نه. این مسائل مربوط به سرمربی تیم ملی است.

البته تیم ملی فوتبال ما، تیم ملی یک کشورِ در حال جنگ است؛ یعنی این موضوع برای ما اهمیت دارد که نسبت به مسائل حال کشور بی‌اهمیت نباشیم.»

تاج همچنین درباره حل مشکل دنیس اکرت، مهاجم بلژیکی - ایرانی تازه‌وارد تیم ملی که در اردوی قبلی هم حاضر بود اما به دلیل مشکلات مربوط به پاسپورت ایرانی نتوانست برای تیم ملی ایران بازی کند، گفت: «یک مهاجم بسیار خوب از لیگ بلژیک به جمع ما اضافه می‌شود و در اردوی بعدی به جمع ما ملحق خواهد شد.»

