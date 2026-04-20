به گزارش ایلنا، در آخرین بازی از هفته سی‌ام رقابت‌های فوتبال لیگ فرانسه، یکشنبه شب تیم مدعی پاری‌سن‌ژرمن در ورزشگاه خانگی‌اش مقابل تیم لیون قرار گرفت و با نتیجه 2 بر یک باخت تا پنجمین شکست در کارنامه تیم تحت هدایت لوئیز انریکه ثبت شود.

در این بازی ابتدا «اندریک» ستاره برزیلی لیون که به صورت قرضی از رئال مادرید به این تیم پیوسته، در دقیقه 6 گلزنی کرد و در ادامه نیز «موریرا» در دقیقه 18 با پاس اندریک اختلاف را دو برابر کرد.

در همان نیمه نخست تیم پاری‌سن‌ژرمن صاحب یک ضربه پنالتی شد که گونچالو راموس این ضربه را در دقیقه 33 از دست داد.

در نیمه دوم و با وجود تعویض‌های هجومی PSG، این تیم فقط یک بار به گل رسید و خویچا کواراتسخلیا در دقیقه 4+90 اختلاف را کمتر کرد، اما نتوانست مانع از شکست تیمش شود.

نکته عجیب در این بازی، تعداد پاس‌های تیم لیون بود که فقط به عدد 151 رسید و تنها 5 شوت زد. در سوی مقابل تیم PSG تعداد 778 پاس را ثبت کرد و 19 شوت داشت.

پاری‌سن‌ژرمن که تاکنون 28 بازی در لیگ فرانسه انجام داده، با وجود این شکست 63 امتیازی است و در صدر قرار دارد، اما این رتبه توسط لانس 62 امتیازی تهدید می‌شود؛ تیمی که 29 بازی برگزار کرده است. لیون نیز با برد امشب 54 امتیازی شد و به رده چهارم صعود کرد.

