سی و پنجمین قهرمانی بایرن مونیخ در لیگ فوتبال آلمان با شکست اشتوتگارت
تیم فوتبال بایرن مونیخ برای سی و پنجمین بار به مقام قهرمانی در رقابتهای بوندسلیگا دست یافت.
به گزارش ایلنا، از هفته سیام رقابتهای فوتبال لیگ آلمان، تیم بایرن مونیخ از ساعت 19 امروز (یکشنبه) مقابل اشتوتگارت رده چهارمی به میدان رفت و میهمانش را با نتیجه 4 بر 2 شکست داد و با 79 امتیاز و در فاصله چهار هفته مانده به پایان بوندسلیگا قهرمان شد.
در این بازی که در ورزشگاه آلیانز آرهنا برگزار شد، رافائل گوئررو (31)، نیکولاس جکسون (33)، آلفونسو دیویس (37) و هری کین (52) برای بایرن و فوریخ (21) و چما آندرس (88) برای میهمان گلزنی کردند.
این سی و پنجمین قهرمانی باواریاییها در لیگ آلمان بود و آنها را در تعداد جام دستنیافتیتر از گذشته کرد.
در جدول ردهبندی لیگ آلمان، بایرن مونیخ با 79 امتیاز در صدر است، دورتموند با 64 امتیاز در رده دوم ایستاده و لایپزیش با 59 امتیاز رتبه سوم را در اختیار دارد.