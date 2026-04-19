منچسترسیتی 2-1 آرسنال ؛ توپچی ها خطر را حس می کنند
منچسترسیتی با درخشش شرکی و تمامکنندگی هالند از سد آرسنال گذشتند تا اختلاف در صدر جدول به حداقل برسد.
به گزارش ایلنا، ورزشگاه اتحاد امشب شاهد یکی از دراماتیکترین و ملتهبترین تقابلهای سالهای اخیر فوتبال انگلیس بود. نبردی که همه چیز داشت؛ از اشتباهات مرگبار و تکنیک ناب ستارههایی مثل دوکو و شرکی تا درگیریهای فیزیکی که نزدیک بود کار را به بزن بزن در میانه زمین بکشاند. در نهایت این شاگردان پپ گواردیولا بودند که با برتری ۲-۱ مقابل آرسنال، نه تنها انتقام سختی گرفتند، بلکه تنور رقابت برای قهرمانی را داغتر از همیشه کردند. حالا اختلاف به سه امتیاز کاهش یافته و این در حالی است که سیتی یک بازی کمتر از آرسنال دارد.
همه چیز برای سیتی رویایی شروع شد. رایان شرکی، جادوگر فرانسوی سیتیزنها، در دقیقه ۱۶ با یک حرکت انفرادی استثنایی و عبور از سد سه مدافع، با ضربهای دقیق گوشه دروازه رایا را هدف گرفت و به گل رسید.
اما این شادی فقط ۱۰۷ ثانیه دوام داشت. جیجی دوناروما که در این نیمه بارها با بازی با پای ضعیفش هواداران را تا مرز سکته پیش برده بود، در دقیقه ۱۸ بدترین اشتباه ممکن را مرتکب شد. او در حالی که توپ را در شش قدم نگه داشته بود، با پرس شدید کای هاورتز مواجه شد و ضربه دفع توپش پس از برخورد به مهاجم آلمانی، مستقیم به تور چسبید تا بازی ۱-۱ مساوی شود.
نیمه دوم اما جولانگاه غول نروژی بود. در حالی که جنگهای روانی و فیزیکی بین ارلینگ هالند و گابریل به اوج رسیده بود، هالند در دقیقه ۶۵ روی ارسال زمینی و دقیق اورایلی، زهر خود را ریخت و با یک ضربه تمامکننده، طلسم دو ماه گل نزدن در لیگ را شکست. این گل به قدری برای سیتی حیاتی بود که حتی پاره شدن پیراهن هالند در درگیری با مدافعان آرسنال هم نتوانست مانع از جشن پرشور او شود.
دقایق پایانی بازی به معنای واقعی کلمه «دیوانهوار» دنبال شد. ابتدا در دقیقه ۸۳، درگیری شدیدی بین هالند و گابریل رخ داد که مدافع برزیلی با حرکتی شبیه به هدبات، شانس آورد که فقط کارت زرد گرفت؛ تصمیمی که پپ گواردیولا را در کنار زمین به مرز جنون رساند و یک کارت زرد هم نصیب او کرد.
آرسنال که چیزی برای از دست دادن نداشت، در دقیقه ۷۳ توسط گابریل تیر دروازه را لرزاند و در آخرین ثانیههای وقت تلف شده، کای هاورتز بهترین فرصت ممکن را در چند قدمی دروازه با یک ضربه سر بیدقت به بالای تیرک فرستاد تا آه از نهاد میکل آرتتا بلند شود.
پپ در دقایق پایانی با آوردن ناتان آکه، قلعه دفاعی خود را مستحکم کرد تا در برابر سیل حملات توپچیها جان سالم به در ببرد. با سوت پایان آنتونی تیلور، سیتی با این برد شیرین اختلاف خود را با آرسنال صدرنشین به ۳ امتیاز کاهش داد.