هدیه غیرمنتظره به مونیخ
بایرن بدون بازی قهرمان شد
شکست ۲ بر ۱ دورتموند مقابل هوفنهایم باعث شد قهرمانی بایرن مونیخ پیش از برگزاری بازی این تیم قطعی شود.
به گزارش ایلنا، فوتبال آلمان یکی از دراماتیکترین صحنههای خود را در ورزشگاه پیشزیرو آرنا تجربه کرد؛ جایی که بوروسیا دورتموند برای زنده نگه داشتن امیدهای قهرمانی نیاز داشت حداقل امتیاز بگیرد، اما در نهایت با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل هوفنهایم شکست خورد تا قهرمانی بایرن مونیخ عملاً قطعی شود.
بازی با فشار میزبان آغاز شد و هوفنهایم از همان دقایق ابتدایی نشان داد قصد عقبنشینی ندارد. در ادامه و در دقیقه ۳۷، نیکلاس زوله در صحنهای بدشانس هم دچار مصدومیت شد و هم با برخورد توپ به دستش یک ضربه پنالتی به حریف داد. آندری کراماریچ پشت توپ قرار گرفت و با ضربهای دقیق دروازه دورتموند را باز کرد.
در نیمه دوم شاگردان نیکو کوواچ برای جبران نتیجه پیش کشیدند و با ایجاد فشار روی دروازه میزبان تلاش کردند بازی را برگردانند. این فشار سرانجام در دقیقه ۸۷ نتیجه داد و سرهو گیراسی با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه گل تساوی را به ثمر رساند.
در شرایطی که به نظر میرسید بازی با تساوی به پایان برسد، در وقتهای تلف شده یک برخورد توپ به دست یولیان رایرسون باعث شد داور پس از بازبینی صحنه با VAR برای دومین بار نقطه پنالتی را نشان دهد. کراماریچ در دقیقه ۹۸ بار دیگر پشت توپ ایستاد و با گل کردن این ضربه، پیروزی ۲ بر ۱ هوفنهایم را رقم زد.
این نتیجه باعث شد فاصله امتیازی بایرن مونیخ و دورتموند به ۱۲ امتیاز برسد؛ اختلافی که با توجه به تفاضل گل بسیار بهتر بایرن و تنها چهار بازی باقیمانده، عملاً جبرانناپذیر شد تا قهرمانی بایرنیها پیش از انجام بازی بعدیشان مسجل شود.