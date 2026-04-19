صادقی: استقلال کازرون مدعی جدی قهرمانی لیگ هندبال است

به گزارش ایلنا، سید امید صادقی، مدیر تیم هندبال آقایان استقلال کازرون در مصاحبه با سایت رسمی این باشگاه، در خصوص روند برگزاری لیگ اظهار داشت: «طبق برنامه‌ریزی اولیه فدراسیون هندبال قرار بود مسابقات تا ۲۶ اسفندماه به پایان برسد، اما با توجه به فشردگی برنامه‌ها و برگزاری اردوهای تیم ملی، رقابت‌ها از حالت رفت و برگشت به صورت متمرکز تغییر پیدا کرد. بر همین اساس، تیم استقلال کازرون در دو مرحله مسابقات خود را به میزبانی اصفهان و کرمان برگزار کرد و قرار بود ادامه رقابت‌ها نیز در اصفهان و مرحله نهایی در تهران پیگیری شود تا در نهایت قهرمان مشخص شود. در حال حاضر نیز تیم ما در صدر جدول رقابت‌ها قرار دارد.»

وی در ادامه با اشاره به وقفه ایجادشده در مسابقات گفت: «با توجه به شرایط پیش‌آمده در کشور، تمامی رقابت‌های ورزشی از جمله لیگ هندبال تعطیل شد. فدراسیون هندبال نیز پس از برگزاری نظرسنجی از باشگاه‌ها تصمیم گرفت ادامه مسابقات در صورت فراهم شدن شرایط، اواخر اردیبهشت‌ماه به صورت متمرکز برگزار شود که البته هنوز زمان دقیق و محل برگزاری مشخص نشده است. بر همین اساس، تمرینات تیم استقلال کازرون از شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد و به تمامی بازیکنان برای حضور در تمرینات اطلاع‌رسانی شده است.»

صادقی درباره شرایط ادامه لیگ و بازی‌های باقی‌مانده نیز تصریح کرد: «پنج دیدار تا پایان لیگ باقی مانده که دو مسابقه مقابل تیم‌های مدعی سپاهان و سایپا خواهد بود و همین موضوع حساسیت رقابت‌ها را دوچندان می‌کند. با وجود وقفه‌ای که در روند مسابقات ایجاد شده، امیدواریم بازی‌ها در شرایط مطلوب برگزار شود تا زحمات تیم‌ها به نتیجه برسد. باشگاه استقلال نیز در نظرسنجی فدراسیون، رسماً موافقت خود را با ادامه لیگ اعلام کرده و با توجه به صدرنشینی، از شانس بالایی برای کسب عنوان قهرمانی برخوردار است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «شنبه ۹ اسفندماه سال گذشته برای برگزاری مرحله سوم مسابقات متمرکز، حدوداً ۵۰ کیلومتر کازرون را به مقصد اصفهان ترک کرده بودیم که با آغاز شرایط بحرانی در کشور، ناچار شدیم بازگردیم و پس از آن نیز تمرینات تیم برای مدتی تعطیل شد. اکنون پس از یک وقفه طولانی امیدواریم با حاکم شدن ثبات و رونق در ورزش کشور، رقابت‌ها از سر گرفته شود و تیم استقلال کازرون بتواند با تداوم عملکرد خوب خود، عنوان قهرمانی را کسب کند.»

