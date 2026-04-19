فهرست ۳۰ نفره تیم ملی با حضور بازیکنان ۱۰ تیم لیگ برتری

به گزارش ایلنا، پس از اعلام تعویق ادامه رقابت‌های لیگ برتر تا پس از پایان دیدارهای تیم ملی در جام جهانی، کادر فنی تیم ملی بلافاصله برنامه آماده‌سازی خود را آغاز کرد و فهرست بازیکنان دعوت‌شده به اردوی جدید را منتشر کرد.

در این فهرست ۳۰ بازیکن حضور دارند که همگی در تیم‌های لیگ برتری بازی می‌کنند و می‌توان این اردو را مرحله‌ای مهم برای جمع‌بندی نهایی کادر فنی پیش از اعزام به مسابقات دانست.

بر اساس این فهرست، بازیکنانی از ۱۰ تیم لیگ برتری در اردوی تیم ملی حضور دارند. در این میان سه تیم تراکتور، سپاهان و پرسپولیس بیشترین سهم را دارند و بیش از نیمی از بازیکنان دعوت‌شده از این سه باشگاه هستند. در عین حال تیم‌هایی مانند چادرملو، خیبر و پیکان نیز نمایندگانی در این اردو دارند.

یکی از نکات قابل توجه این فهرست، خط خوردن ابوالفضل جلالی است؛ بازیکنی که پیش‌تر در اردوی ترکیه حضور داشت اما در فهرست جدید امیر قلعه‌نویی جایی ندارد.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به تفکیک هر باشگاه به شرح زیر است:

تراکتور: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی هاشم‌نژاد، مهدی ترابی، امیرحسین حسین‌زاده

سپاهان: حسین حسینی، احسان حاج صفی، عارف حاجی عیدی، امید نورافکن، آریا یوسفی، مهدی محبی

پرسپولیس: پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، امیرحسین محمودی، علی علیپور

استقلال: عارف آقاسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا

فولاد خوزستان: علی نعمتی، رامین رضاییان، احسان محروقی

آلومینیوم اراک: محمد خلیفه

ملوان بندرانزلی: دانیال ایری

خیبر خرم آباد: مسعود محبی

چادرملو اردکان: هادی حبیبی‌نژاد

پیکان: کسری طاهری

