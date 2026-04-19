آمار قابل توجه خط دفاعی منچسترسیتی علیه آرسنال

آمار قابل توجه خط دفاعی منچسترسیتی علیه آرسنال
آمارها نشان می‌دهد منچسترسیتی از زمان پیوستن مارک گویهی در حدود سه ماه و نیم گذشته، در مسابقاتی که یک ترکیب چهار نفره مشخص در خط دفاعی به میدان رفته‌اند، هیچ گلی دریافت نکرده است.

به گزارش ایلنا، عملکرد دفاعی منچسترسیتی در هفته‌های اخیر مورد توجه تحلیلگران فوتبال انگلیس قرار گرفته است. بر اساس آمار منتشر شده، این تیم در دیدارهایی که چهار بازیکن مشخص در خط دفاعی به طور همزمان به میدان رفته‌اند، موفق شده دروازه خود را کاملاً بسته نگه دارد.

آمار قابل توجه خط دفاعی منچسترسیتی علیه آرسنال

این آمار از زمان اضافه شدن مارک گویهی به ترکیب تیم در حدود سه ماه و نیم گذشته ثبت شده و نشان‌دهنده هماهنگی قابل توجه میان مدافعان این تیم است.

ثبات در خط دفاعی یکی از عوامل مهم موفقیت منچسترسیتی در رقابت‌های داخلی و اروپایی محسوب می‌شود و کادر فنی این تیم تلاش کرده با حفظ ترکیب ثابت، انسجام دفاعی را افزایش دهد و پپ در بازی امشب مقابل آرسنال نیز امیدوار است خط دفاعی مستحکم تیمش مانعی بزرگ علیه حریف شود

 

