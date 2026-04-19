کریستیانو رونالدو بایرن مونیخ به آتش کشید (عکس)

به گزارش ایلنا، در تقویم رقابت‌های فوتبال اروپا، دیدارهایی وجود دارد که به دلیل عملکرد فردی بازیکنان بزرگ در ذهن هواداران ماندگار می‌شود. یکی از این مسابقات مربوط به شبی است که کریستیانو رونالدو مقابل بایرن مونیخ نمایش درخشانی ارائه داد و نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه مسابقه داشت.

ستاره پرتغالی در آن دیدار با گل‌های خود جریان بازی را به سود تیمش تغییر داد و توانست فشار زیادی بر خط دفاعی بایرن مونیخ وارد کند. عملکرد او باعث شد تیم آلمانی در خانه خود با چالشی جدی روبه‌رو شود و نتیجه مسابقه تحت تأثیر درخشش این مهاجم قرار گیرد و رئال مادرید با برتری 4-2 برابر حریف راهی مرحله بعدی شد.

رونالدو که سابقه درخشانی در بازی‌های بزرگ و مراحل حساس رقابت‌های اروپایی دارد، در آن مسابقه نیز نشان داد چرا بسیاری از کارشناسان او را یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان تاریخ لیگ قهرمانان اروپا می‌دانند و نکته جالب توجه اینکه رونالدو بیشترین گل مسابقات اروپایی خود را برابر بایرن مونیخ به ثمر رسانده است.

آن شب برای هواداران فوتبال به‌ویژه طرفداران تیم رونالدو، یادآور یکی از نمایش‌های فردی شاخص در رقابت‌های اروپایی بود؛ مسابقه‌ای که بار دیگر توانایی این مهاجم پرتغالی در تعیین سرنوشت دیدارهای بزرگ را به نمایش گذاشت.

