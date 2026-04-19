داوری: اولویت بسکتبال ایران تیم ملی است
رئیس فدراسیون بسکتبال در بازدید اعضای فراکسیون ورزش مجلس از آسیبهای واردشده به فدراسیون و وضعیت لیگهای مختلف بسکتبال توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش ایلنا، جواد داوری در جریان بازدید اعضای فراکسیون ورزش مجلس از ورزشگاه آزادی و فدراسیون بسکتبال گفت: «رابطه ما با دوستان فراکسیون ورزش همیشه خوب بوده و لطفشان شامل حال فدراسیون شده است. آنها امروز برای مشاهده آسیبهایی که جنگ رمضان و جنگ تحمیلی به فدراسیون وارد کرده، حضور یافتند. فدراسیون در حال بازسازی و تعمیرات است و مشکلات ایجادشده بر اثر انفجار و موج آن، بهویژه در بخش سقف، برای نمایندگان تشریح شد. گزارش نهایی و برآورد هزینهها نیز بهزودی آماده و اعلام خواهد شد.»
داوری درباره وضعیت لیگ برتر بسکتبال توضیح داد: «با تیمها و سرمربی تیم ملی جلسه داشتیم. طبق تقویم، مسابقات بینالمللی متعددی از جمله پنجرههای سوم و چهارم انتخابی جام جهانی و بازیهای آسیایی ناگویا پیشرو داریم. فاصله ۵۰ روزه و نیاز به آمادهسازی مجدد بازیکنان، برگزاری ادامه لیگ برتر را بسیار دشوار کرده است. در حال تصمیمگیری هستیم و نتیجه نهایی امروز یا فردا توسط سازمان لیگ اعلام میشود. درباره سهمیه آسیایی فصل آینده هم تصمیمگیری خواهد شد.»
رئیس فدراسیون بسکتبال افزود: «این موارد شامل لیگ دسته یک نمیشود و امیدواریم این مسابقات در شرایط امن و با برخی تغییرات برگزار شود. در لیگ بانوان نیز فقط فینال باقی مانده و در زمان مناسب برگزار خواهد شد تا پرونده آن بسته شود. تلاش ما این است که لیگ دسته یک و لیگ حرفهای نیز به پایان برسند.»
او درباره بازیکنان خارجی تیمها گفت: «برخی تیمها بازیکنان خارجی داشتند که پس از شروع جنگ یا در جریان آن به خروجشان کمک کردیم. با قطع پروازها، بازگشت و حضور مجدد آنها طبیعتاً با مشکل روبهرو خواهد شد و این موضوع روی تیمها تأثیر میگذارد.»
داوری در پایان درباره اولویتهای فدراسیون گفت: «اولویت ما تیم ملی است. بازیکنان مدتی طولانی در خارج از کشور بدون مسابقه بودند و برای پنجره بعدی که سه بازی سخت مثل سایر تیمهای غرب آسیا داریم، باید به آمادگی کامل برسند و دیدارهای تدارکاتی داشته باشند. درباره سرمربی نیز باید بگویم مانولوپولوس در ایران نیست؛ با وجود قرارداد، طبق بندهای آن میتواند فسخ کند، اما خودش علاقهمند به بازگشت است. ما هم باید شرایط کشور را بسنجیم و تصمیمی بگیریم که به سود بسکتبال باشد.»