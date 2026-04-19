به گزارش ایلنا، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در حاشیه بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمپ تیم‌های ملی گفت: «هم تبریک می‌گویم و هم تسلیت به خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست دادند. ما هم در غم آن‌ها شریک هستیم. امروز نمایندگان مجلس از کمپ تیم‌های ملی بازدید کردند و دیدند چه خسارت و خرابی بزرگی ایجاد شده است. با این حال ما در همان روزهای جنگ ۴۰ روزه کار بازسازی را آغاز کردیم و امروز نیز برآوردهای لازم به آن‌ها ارائه شد.»

او درباره نقش مجلس در پیگیری مسائل ورزش افزود: «مجلس هم می‌تواند فرصت باشد و هم تهدید. خوشحالم که از ظرفیت مجلس استفاده می‌کنیم. نمایندگان واقعاً پیگیر هستند و همین که در جریان اتفاقات قرار بگیرند برای ما ارزشمند است.»

دبیر با اشاره به ضرورت کارآمدی مدیران اظهار داشت: «همیشه گفته‌ام بگذارید این شرایط تمام شود، بعد سراغ مدیرانی برویم که کار نمی‌کنند. دهه ۶۰ سالم‌ترین دوران اداری جمهوری اسلامی بود. مردم با وجود اینکه عزیزانشان را از دست داده‌اند، همچنان پای کشور ایستاده‌اند و پرچم را بالا نگه داشته‌اند. مسئولان باید قدردان این مردم باشند و سراغ مدیرانی بروند که عرضه کار ندارند و برای مردم وقت نمی‌گذارند.»

رئیس فدراسیون کشتی درباره نگرانی‌ها از وضعیت خودش در دوران جنگ نیز گفت: «ما از این شانس‌ها نداریم. دعا کنید پرچم این کشور همیشه بالا باشد. از مردم تشکر می‌کنم که این‌گونه ایستاده‌اند؛ ما هم در برابر آن‌ها شرمنده‌ایم.»

او در پایان درباره نتایج تیم‌های کشتی ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا گفت: «در مسابقات آسیایی بچه‌ها واقعاً آماده نبودند. حتی تیم‌های جوانان ما هم برای رقابت‌های ترکیه تقریباً بدون تمرین اعزام شدند، اما هدف این بود که چرخه فعالیت کشتی متوقف نشود.»

