میراثدار مسی در بارسلونا
تنها یک نفر بالاتر از لامین یامال ایستاده است
سرخیو آگوئرو با تمجید از لامین یامال، او را برتر از تمامی ستارگان جهان به جز یک نفر دانست.
به گزارش ایلنا، اسطوره باشگاه منچسترسیتی و بارسلونا بر این باور است که ستاره نوجوان کاتالانها از استعدادی نایاب بهره میبرد که نظیر آن از زمان جدایی لیونل مسی، برنده هشت توپ طلا، در نیوکمپ مشاهده نشده است.
یامال از زمان اولین بازی خود، دنیای فوتبال را تحت تأثیر قرار داده و به چهره اصلی دوران جدید بارسلونا تبدیل شده است. نمایشهای خیرهکننده او به قدری مقتدرانه بوده که سرخیو آگوئرو، مهاجم سابق بلوگرانا، معتقد است او همین حالا در صدر بهترینهای این حرفه قرار دارد و با تکیه بر نبوغ خاص خود، به راحتی از لایههای دفاعی فشرده عبور میکند.
آگوئرو شگفتی خود را از رشد سریع این بازیکن ۱۸ ساله ابراز کرد و گفت: «افراد زیادی مقایسههای مختلفی انجام میدهند، اما به عنوان یک فوتبالیست و بر اساس تجربیاتم، او بازیکنی است که در سطح بهترینهای جهان بازی میکند. داشتن روزهای خوب و بد طبیعی است، اما من از همه میخواهم بازی او را تماشا کنند. حرکات، پاسها، دریبلها، چابکی و نحوه خروج او از موقعیتهایی که غیرممکن به نظر میرسند... تنها کسی که پیش از این چنین کارهایی انجام میداد، لئو مسی بود.»
نبرد ابرستارهها برای تخت پادشاهی
اگرچه آگوئرو به برتری یامال نسبت به اکثر همردههایش اطمینان دارد، اما اعتراف کرد که شاید کیلیان امباپه تنها کسی باشد که در حال حاضر میتواند با این ستاره اسپانیایی برای تصاحب جایگاه برترین بازیکن جهان رقابت کند. بسیاری از کارشناسان هنوز کهکشانیِ رئال مادرید را ویرانگرترین مهاجم سیاره میدانند؛ به ویژه پس از آنکه او سریعتر از هر بازیکن دیگری در تاریخ، به آمار ۷۰ گل زده در لیگ قهرمانان اروپا رسید.
آگوئرو در مورد تفاوت فنی این دو ستاره اضافه کرد: «امروز برای من هیچ مقایسهای وجود ندارد؛ لامین بالاتر از بسیاری از بازیکنان است. شاید بتوانید از امباپه نام ببرید، اما ما میدانیم او چه نوع بازیکنی است؛ در نبردهای یک در مقابل یک بسیار هجومی است و شم گلزنی بالایی دارد. اما لامین ویژگیهای دیگری دارد که کمتر کسی از آن بهرهمند است. من عاشق پاسهای کوتاه و تصمیمات او در زمین هستم... آنها متفاوت هستند و متوقف کردن لامین بسیار دشوار است.»
آمارهای خیرهکننده و شباهت به مسی
آمار و ارقام نیز به خوبی ادعاهای آگوئرو را تایید میکنند. یامال در طول رقابتهای فصل جاری در فرمی ویرانگر بوده و با ثبت ۲۳ گل و ۱۸ پاس گل در تمامی مسابقات، موتور محرک بارسا بوده است. چنین بازدهی از سوی یک نوجوان، به طور طبیعی شباهتهایی را با مسی بزرگ ایجاد کرده است و آگوئرو اعتراف میکند زمانی که برای اولین بار شاهد ظهور این محصول لاماسیا در تیم اصلی بود، زبانش بند آمده است.
او در این باره گفت: «وقتی بعد از حضور او، دوباره بازیهای بارسا را تماشا کردم، کلمهای برای توصیفش نداشتم. او استعدادی دارد که پیدا کردنش بسیار سخت است و فقط باید از بازی او لذت برد.» با وجود سنگینی بار انتظارات، یامال همچنان در کانون توجهات خونسرد به نظر میرسد؛ ثباتی که در وعده پراحساس اخیر او به هواداران بارسلونا پس از حذف از رقابتهای اروپایی به خوبی مشهود بود.
در مسیر قهرمانی لالیگا با هانسی فلیک
اگرچه رویای لیگ قهرمانان با تلخی به پایان رسید، اما یامال و بارسلونا در موقعیت ممتازی برای فتح جام داخلی قرار دارند. شاگردان هانسی فلیک در حالی برای رویارویی با سلتاویگو در روز چهارشنبه آماده میشوند که با ۹ امتیاز اختلاف، مقتدرانه در صدر جدول تکیه زدهاند. انتظار میرود یامال بار دیگر نقشی کلیدی ایفا کند تا آبیاناریها با عبور از خط پایان، از عنوان قهرمانی خود در لالیگا دفاع کنند.