ناکامی سیمئونه و اتلتیکو در فینال/سوسیداد قهرمان جام حذفی اسپانیا شد

به گزارش ایلنا، دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی اسپانیا (کوپا دل ری) بین تیم‌های اتلتیکومادرید و رئال سوسیداد ورزشگاه «لا کارتوخا» برگزار شد که در پایان تیم سوسیداد پس از تساوی 2 بر 2 در ورزش‌های عادی و اضافه، در ضربات پنالتی 4 بر 3 حریفش را شکست داد و برای سومین بار در تاریخ این مسابقات، جام قهرمانی را بالای سر برد.

بازی با شروع پرقدرت سوسیداد آغاز شد و این تیم در ثانیه 14 با ضربه سر «آندر بارانچه‌آ» به گل نخست دست یافت تا نیمه قرمز ورزشگاه غرق در سکوت شد.

اتلتیکو که با حذف بارسلونا به این مرحله رسیده بود، در دقیقه 19 با شوت پای چپ «آدمولا لوکمن» به گل تساوی دست یافت.

در شرایطی که نیمه اول رو به پایان بود، با خطای «خوان موسو» دروازه‌بان اتلتیکو روی گونزالو گوئدس، تیم سوسیداد به یک ضربه پنالتی رسید و «میکل اویارزابال» مهاجم ملی‌پوش سوسیداد آن را در دقیقه 1+45 تبدیل به گل دوم تیم سفید و آبی‌پوش میدان کرد.

نیمه دوم با برتری اتلتیکو و حملات این تیم همراه بود؛ تا اینکه خولیان آلوارز مهاجم آرژانتینی این تیم در دقیقه 83 با یک شوت زیبا گل دوم و تساوی‌بخش را وارد دروازه حریف کرد تا کار به وقت اضافه کشیده شود.

در وقت‌های اضافه هیچ تیمی به گل نرسید تا ضربات پنالتی تکلیف تیم قهرمان را مشخص کند.

در این بخش، سوسیداد به لطف درخشش «مارِرو» دروازه‌بان خود که دو ضربه تیم حریف را مهار کرد، توانست به برتری 4 بر 3 برسد و قهرمان کوپا دل ری شود. در ضربات پنالتی سولر، سوچیچ، مونوز و مارین برای سوسیداد و گونزالس، آلمادا و بائنا برای اتلتیکومادرید گلزنی کردند. ضمن اینکه ضربات اسکارسون از سوسیداد و سورلوث و آلوارز از اتلتیکومادرید توسط دروازه‌بان تیم مقابل مهار شد.

اتلتیکومادرید تاکنون 20 بار به فینال حاج حذفی راه یافته که حاصل آن، 10 قهرمانی و 10 نایب قهرمانی است. سوسیداد نیز 2 قهرمانی و 4 نایب قهرمانی در کارنامه داشت، تعداد قهرمانی‌هایش را به عدد 3 رساند.

انتهای پیام/