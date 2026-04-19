به گزارش ایلنا، چلسی چند هفته‌ای است که وارد یک سراشیبی شده و به‌طور جدی شانس خود برای حضور در لیگ قهرمانان فصل آینده را به خطر انداخته است؛ به‌طوری‌که اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی سهمیه دیگر رقابت‌های اروپایی هم برایشان در خطر خواهد بود. آنها تنها یک پیروزی در هشت هفته اخیر داشته و چهار شکست متوالی را تجربه کرده‌اند. آخرین شکست نیز امشب برابر منچستریونایتد رقم خورد؛ تیمی که برای نخستین بار از سال ۲۰۲۰ در استمفوردبریج پیروز شد و پس از لغزش غیرمنتظره مقابل لیدز، جایگاه سوم خود را تثبیت کرد.

پس از پشت سر گذاشتن محرومیت در دیدار مقابل پورت‌ویل و منچسترسیتی، روزنیور بدون تردید انزو را مستقیماً در ترکیب اصلی قرار داد. رابرت سانچز و کوکوریا نیز حضور داشتند، اما ژوائو پدرو به‌طور ناگهانی از فهرست خارج شد. از سوی دیگر، کریک به دلیل غیبت‌های متعدد در قلب خط دفاعی، مجبور به تغییرات شد؛ مزراوی در پستی جدید بازی کرد و هیون نیز برای نخستین بار از اوایل ژانویه در ترکیب اصلی قرار گرفت.

انزو انگیزه زیادی برای اثبات خود داشت. او پاس عمقی‌ای ارسال کرد که در دقیقه ۹ پالمر در پی آن درخواست پنالتی داشت و همچنین شوتی زد که پس از یک حرکت تکنیکی از کنار تیر دروازه عبور کرد. چلسی با انرژی خوبی بازی را آغاز کرده بود و حتی مصدومیت استوائو نیز تأثیر زیادی روی عملکردشان نگذاشت؛ بازیکنی که جای خود را به گارناچو داد تا مقابل تیم سابقش قرار بگیرد.

به‌جز یک ضدحمله ناقص از سوی کنیا در میانه نیمه اول، منچستریونایتد هیچ خطری روی دروازه رابرت سانچز ایجاد نکرده بود. اما بار دیگر برونو فرناندز با ثبت هجدهمین پاس گل فصل خود (دو تا کمتر از رکورد تیری آنری و کوین دی‌بروینه)، زمینه‌ساز گل شد تا مهاجم برزیلی درست پیش از پایان نیمه اول، در اولین شوت در چارچوب شیاطین سرخ، گل برتری را به ثمر برساند.

گل کنیا باعث سکوت ورزشگاه استمفوردبریج شد و هواداران تا دقیقه ۵۶ که ضربه سر دلپ به تیر دروازه برخورد کرد، واکنشی نشان ندادند؛ توپی که با ارسال پدرو نتو همراه بود و لامنس فقط نظاره‌گر آن شد. از آن لحظه به بعد، چلسی کاملاً در نزدیکی محوطه جریمه یونایتد مستقر شد و میهمان به‌سختی می‌توانست ضدحمله‌ای ترتیب دهد.

کریک با فرستادن امبومو به سمت چپ و استفاده از کنیا در نقشی دفاعی‌تر، سعی کرد با تجمع بازیکنان در دفاع، از دروازه محافظت کند. این تصمیم بی‌دلیل نبود، چرا که چلسی از حضور مزراوی در مرکز دفاع استفاده می‌کرد. حتی فوفانا نیز در صحنه‌ای مشابه با موقعیت دلپ، دوباره توپ را به تیر دروازه کوبید.

چلسی فشار زیادی وارد کرد و کایسدو نیز با شوتی قدرتمند از پشت محوطه، توپ را به تیر دروازه زد. با این حال، شیاطین سرخ مقاومت کردند تا بحران تیم روزنیور را عمیق‌تر کنند و مسیر بازگشت خود به لیگ قهرمانان اروپا پس از دو فصل غیبت را هموار سازند. اکنون و با پنج هفته باقی‌مانده، آن‌ها ۱۰ امتیاز از چلسی (رده ششم) فاصله گرفته‌اند.

