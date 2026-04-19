به گزارش ایلنا، کرستوویچ در دقیقه ۱۲ گل اول را به ثمر رساند، سپس کارنسکی با دو مهار فوق‌العاده دروازه را مقابل سوله و مالن بسته نگه داشت. در دقیقه ۴۵، هرموسو با یک ضربه دقیق بازی را به تساوی کشاند و در نیمه دوم نیز با ضربه سر توپ را به تیرک دروازه زد. رم با این نتیجه ۵۸ امتیازی شد و در رده پنجم به کومو رسید. آتالانتا هم با ۵۴ امتیاز در جایگاه هفتم باقی ماند.

آتالانتا بازی را بهتر آغاز کرد و در دقیقه ۱۲ به گل رسیدند: در صحنه‌ای، د رون توپ را پس گرفت و به کرستوویچ رساند، او هم با شوتی محکم و زمینی با پای راست، دروازه اسویلار را باز کرد و تیمش را پیش انداخت.

بازیکنان رم واکنش نشان دادند، اما کارنسکی ابتدا ضربه پای چپ سوله و سپس موقعیت تک‌به‌تک مالن را مهار کرد. دقایقی پیش از پایان نیمه اول، گل تساوی به ثمر رسید: پاس رنش و ضربه عالی هرموسو در دقیقه ۴۵ نتیجه را ۱-۱ کرد.

در آغاز نیمه دوم، پالادینو برای افزایش طراوت تیمش زالفسکی و برناسکنی را به میدان فرستاد، اما باز هم این مالن بود که خطرساز شد اما‌ کارنسکی توپ را دفع کرد. سپس هرموسو با ضربه سر تیر دروازه را لرزاند و این آخرین موقعیت مهم بازی بود.

در نهایت بازی با تساوی ۱-۱ به پایان رسید و دو تیم امتیازات را تقسیم کردند: رم با ۵۸ امتیاز به کومو در رتبه پنجم رسید و آتالانتا با فاصله ۴ امتیازی همچنان در جایگاه هفتم باقی ماند.

