دیزربی: هنوز تمام نشده، میتوانیم پنج برد پیاپی بگیریم
اسپرز با دو گل در وقتهای اضافه پیروزی را از دست داد و دیزربی همچنان به بقا امیدوار است.
به گزارش ایلنا، تاتنهام هاتسپر در شبی تلخ، در دقایق پایانی هر دو نیمه برد را از دست داد و با تساوی مقابل برایتون یک قدم دیگر به سقوط نزدیک شد. اسپرز دو بار با گلهای پدرو پورو و ژاوی سیمونز پیش افتاد، اما برایتون با ضربات کائورو میتوما و روتر در وقتهای اضافه نیمه اول و دوم کار را به تساوی کشاند. تاتنهام با پنج بازی باقیمانده همچنان در رتبه هجدهم جدول قرار دارد.
روبرتو دیزربی که دومین بازی خود روی نیمکت اسپرز را هم بدون برد پشت سر گذاشت، پس از مسابقه به عملکرد تیمش پرداخت.
او درباره امید به بقا گفت: «من همیشه به کیفیت بازیکنان باور دارم. امروز هم خوب بازی کردند، اما میدانم میتوانند با کیفیت و آرامش بیشتری ظاهر شوند، مخصوصاً وقتی مالک توپ هستیم. در این مقطع به چنین ذهنیتی نیاز داریم. هیچ چیز تمام نشده. شرایط سخت است، اما پنج بازی دیگر داریم و همه میدانند در چه وضعیت دشواری هستیم. این تیم توانایی بردن پنج بازی پیاپی را دارد.»
دیزربی درباره دو گلی که در وقتهای اضافه دریافت شد توضیح داد: «گل اول میتوما فوقالعاده بود. درباره گل دوم، مالکیت توپ دست ما بود و دانسو بازی بسیار خوبی انجام داده بود. توپ را از دست داد و روی همان لحظه گل خوردیم. اما ترجیح میدهم او با شخصیت بازی کند و اشتباه کند تا اینکه بیجرئت بازی کنیم و باز هم گل بخوریم.»
سرمربی ایتالیایی عملکرد ژاوی سیمونز را مثبت ارزیابی کرد: «بله، او خیلی خوب بازی کرد؛ یک بازی عالی. فکر میکنم هر روز میتواند بهتر شود. بازیکنی مثل او نیاز دارد از مربی اعتماد بگیرد و من اینجا هستم تا همین اعتماد را به او بدهم. خودم شماره ۱۰ بودم و میدانم او چه فکری میکند.»
دیزربی در پایان درباره نیازهای تیم گفت: «در خیلی از بخشها باید پیشرفت کنیم. مهمترین موضوع حفظ همین ذهنیت است. به بازیکنان گفتم دوشنبه با همان رفتار امروز برگردید. نمیخواهم با آدمهای ناراحت و منفی کار کنم. آنها باید به من باور داشته باشند. اگر اینجا هستم، به این خاطر است که برای ماندن در لیگ برتر دیدگاهی مثبت دارم.»