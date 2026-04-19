کونته: این شکست یک سیلی محکم برای ماست

به گزارش ایلنا، آنتونیو کونته، سرمربی همیشه پرانرژی ناپولی، امشب در استادیوم دیگو مارادونا تیمی را دید که هیچ شباهتی به نسخه پرتلاش او نداشت. باخت ۲ بر ۰ مقابل لاتزیو، علاوه بر افزایش فاصله با اینتر صدرنشین به ۱۲ امتیاز، دوباره بحث اختلاف او با اورلیو دی‌لورنتیس، رئیس جنجالی باشگاه، را به صدر اخبار برد؛ اختلافی که هر بار با یک نتیجه ضعیف دوباره شعله‌ور می‌شود.

کونته درباره عملکرد نسبتاً بی‌روح تیمش گفت: «قطعا بازی خوبی از ما نبود. در میانه میدان کیفیت لازم را نداشتیم. لاتزیو هوشمندانه فضاها را بست و روی ضدحملات برنامه داشت. با اینکه ۷۰ درصد مالکیت توپ را داشتیم، حتی یک شوت در چارچوب نزدیم. از همان ابتدا حس کردم تیم انرژی کمی دارد. شاید من به اندازه کافی متوجه نشدم که تیم بعد از بازی پارما دچار افت انگیزه شده و نتوانستم نیازهای ذهنی بازیکنان را برطرف کنم.»

او درباره خطر از دست رفتن سهمیه لیگ قهرمانان گفت: «هدف ما این است که در پنج بازی باقی‌مانده بیشترین امتیاز را جمع کنیم. امروز یک سیلی سنگین بود، یک مشت محکم به دندان‌هایمان خوردیم. فردا استراحت می‌کنیم و از دوشنبه باید بفهمیم چرا این اتفاق افتاد و خودمان را بازسازی کنیم.»

وقتی صحبت به اظهارات دی‌لورنتیس درباره احتمال جدایی کونته رسید، سرمربی ایتالیایی واکنشی کنترل‌شده داشت: «این مشکلِ رئیس است. او آزاد است هرچه می‌خواهد بگوید، اما من پاسخی برایش ندارم. اگر قرار باشد چیزی بگویم، خصوصی می‌گویم نه جلوی رسانه‌ها. من می‌دانم نامم همیشه خوراک رسانه‌هاست، اما تا پایان فصل بهتر است سکوت کنیم و روی تیم تمرکز داشته باشیم. این کمترین احترام به هواداران است.»

با این شکست، ناپولی باید با نگرانی بیشتری به جدول نگاه کند. تیمی که قرار بود مدعی اسکودتو باشد، حالا تمام تلاشش را صرف حفظ سهمیه لیگ قهرمانان کرده است. کونته استاد مدیریت بحران است، اما باید دید آیا می‌تواند این «دندان‌های شکسته» را تا قبل از هفته آینده ترمیم کند یا نه.

انتهای پیام/