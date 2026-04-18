به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد همه چیز دست به دست هم داده تا تاتنهام هاتسپر پس از نزدیک به نیم قرن، به دسته دوم سقوط کند. در حالی که آن‌ها در آستانه جشن گرفتن اولین پیروزی‌شان در سال جاری در لیگ برتر بودند، برایتون در وقت‌های اضافه گل تساوی (۲-۲) را به ثمر رساند؛ گلی که مانع خروج اسپرز از منطقه سقوط شد، آن هم در شرایطی که تنها پنج هفته تا پایان فصل باقی مانده است.

مصدومیت رومرو در ورزشگاه استادیوم آو لایت باعث شد دی‌زربی، کوین دانسو را در قلب خط دفاعی کنار فن‌ د فن به میدان بفرستد. این تنها تغییر نبود؛ بنتانکور پس از بیش از سه ماه دوری به ترکیب بازگشت و بیسوما نیز در خط میانی کنار گالاگر قرار گرفت. در خط حمله هم ژاوی سیمونز در سمت چپ جای ریچارلیسون را گرفت.

از همان ابتدا، تاتنهام تیمی تهاجمی‌تر نشان داد، اما در میانه نیمه اول ترس به جانش افتاد؛ کینسکی با دست خود ضربه سر ولبک را روی یک ضربه ایستگاهی مهار کرد و سپس ضربه اتفاقی فن‌ دِ فن در تلاش برای دفع توپ به تیر دروازه برخورد کرد. با این حال، پیش از دقیقه ۴۰، ژاوی سیمونز جادویی عمل کرد و با ارسال توپی به قلب محوطه جریمه، پدرو پورو را صاحب موقعیت کرد تا او از خروج ضعیف فربروخن استفاده کرده و گلزنی کند.

این گل مانند یک کپسول اکسیژن برای تاتنهام بود. اما درست در آستانه وقت‌های اضافه نیمه اول، پاسکال گروس در سمت راست سرش را بالا آورد و میتوما را که در تیر دوم بدون یار بود دید؛ او هم با یک ضربه والی پای چپ، بازی را دوباره به تساوی کشاند.

حتی استراحت بین دو نیمه هم باعث بهبود وضعیت تاتنهام نشد و این تیم در آغاز نیمه دوم متزلزل ظاهر شد. دی‌زربی خیلی زود برای تغییر شرایط، آرچی گری و ماتیس تل را قبل از رسیدن بازی به دقیقه ۶۰ وارد زمین کرد. با این حال، خبر بد ۱۰ دقیقه بعد رسید؛ بنتانکور دوباره مصدوم شد و به نظر می‌رسد هنوز آمادگی کامل برای شروع بازی را نداشته است.

هیچ نشانه‌ای از واکنش در تاتنهام دیده نمی‌شد، اما در اولین توپی که برگوال لمس کرد، با توپ‌گیری در زمین حریف، ژاوی سیمونز را صاحب موقعیت کرد و او با یک شوت تماشایی به گوشه بالای دروازه، ورزشگاه شمال لندن را به انفجار کشاند. این گل، گل قهرمانی نبود، بلکه گلی بود که (موقتاً) آن‌ها را از منطقه سقوط خارج می‌کرد.

این هافبک هجومی هلندی که در طول فصل بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود، حالا به قهرمانی تبدیل شده بود که اسپرز به آن نیاز داشت. حتی در حالی که مصدوم شده بود، او را از زمین خارج نکردند، چون دی‌زربی تمام تعویض‌هایش را انجام داده بود.

اما بار دیگر بی‌رحمی فوتبال گریبان تاتنهام را گرفت؛ آن‌ها در وقت‌های اضافه گل تساوی را دریافت کردند. فن‌هکه در محوطه از دانسو عبور کرد و با پاس رو به عقب، توپ را برای روتر مهیا کرد تا او با ضربه‌ای دقیق به گوشه دروازه، کار را تمام کند. کابوس ادامه دارد و پایان این داستان می‌تواند بسیار تلخ باشد.

