رونمایی از ترکیب دو چلسی و منچستریونایتد

به گزارش ایلنا، چلسی در دیداری که می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در رقابت برای قرار گرفتن در جمع پنج تیم برتر لیگ برتر داشته باشد، میزبان منچستریونایتد است.

به نظر می‌رسید یونایتد تحت هدایت مایکل کریک، دوباره به مسیر درست بازگشته و در آستانه قطعی کردن بازگشت خود به لیگ قهرمانان اروپا برای فصل آینده باشد. با این حال، شکست ناامیدکننده خانگی مقابل لیدز یونایتد در روز دوشنبه، بار دیگر برخی از مشکلات قدیمی این تیم را آشکار کرد. یونایتد همچنین در حالی به غرب لندن آمده که چهار نفر از پنج مدافع میانی در دسترس خود را در اختیار ندارد و در مقطعی حساس از فصل، در خطر از دست دادن روند مثبت خود قرار گرفته است.

چلسی نیز به یک شوک مثبت نیاز دارد. سه شکست پیاپی در لیگ باعث شده این تیم به رتبه ششم سقوط کند و اگر می‌خواهد فصل آینده در لیگ قهرمانان حضور داشته باشد، باید خیلی سریع شرایط را تغییر دهد.

ژوائو پدرو به دلیل مصدومیت از ناحیه ران، در فهرست بازیکنان چلسی برای این دیدار حضور ندارد. چلسی امیدوار است این مهاجم بتواند برای بازی بعدی لیگ برتر مقابل برایتون در شب سه‌شنبه بازگردد.

لیام روزنیور نسبت به شکست ۳-۰ مقابل منچسترسیتی در یکشنبه گذشته، دو تغییر در ترکیب چلسی ایجاد کرده است. انزو فرناندز پس از پایان محرومیت دو جلسه‌ای خود به خط میانی بازگشته، در حالی که لیام دلپ در خط حمله جایگزین ژوائو پدرو شده که از فهرست خارج است.

مایکل کریک نیز نسبت به شکست ۲-۱ مقابل لیدز یونایتد در دوشنبه شب، چهار تغییر در ترکیب ایجاد کرده است. آیدن هیون و دیوگو دالوت در خط دفاعی به جای لیساندرو مارتینز (که محروم است)، هری مگوایر (محروم) و لنی یورو (مصدوم) وارد ترکیب شده‌اند.

کوبی ماینو پس از غیبت در بازی مقابل لیدز به دلیل مصدومیت، به خط میانی بازگشته و مانوئل اوگارته روی نیمکت قرار گرفته است. برایان امبومو در خط حمله به ترکیب بازگشته و آماد روی نیمکت حضور دارد.

ترکیب رسمی چلسی:

سانچز؛ گوستو، فوفانا، هاتو، کوکوریا؛ کایسدو، انزو، پالمر، استواو، دلپ، نتو

ترکیب رسمی منچستریونایتد:

لامنس؛ دالوت، مزراوی، هیون، شاو؛ کاسمیرو، ماینو، فرناندز؛ امبومو، ششکو، کنیا

