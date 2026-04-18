هوفنهایم 2-1 دورتموند ؛ زنبورها باختند و بایرن مونیخ قهرمان بوندسلیگا شد
دورتموند برای تاخیر انداختن در قهرمانی بایرن به یک تساوی نیاز داشت ولی پنالتی دیرهنگام کراماریچ در دقیقه 98 حکم تیر خلاص را داشت تا بایرن مونیخ بدون بازی کردن، امروز قهرمان بوندسلیگا شود.
به گزارش ایلنا، فوتبال آلمان امروز یکی از عجیبترین و دراماتیکترین پردههای خود را در ورزشگاه پیشزیرو آرنا به نمایش گذاشت. زنبورهای دورتموند برای به تاخیر انداختن جشن قهرمانی بایرن، به چیزی فراتر از یک تساوی و دست کم یک تساوی نیاز داشتند، اما در نهایت اسیر نبوغ و بیرحمی آندری کراماریچ شدند. شکست ۲ بر ۱ مقابل هوفنهایم، نه تنها رویاهای شاگردان نیکو کوواچ را خاکستر کرد، بلکه سینی نقرهای قهرمانی را پیش از آنکه بایرنیها حتی به میدان بروند، به مونیخ فرستاد.
بازی با فشار سنگین میزبان آغاز شد و هوفنهایم خیلی زود نشان داد که قصدی برای عقبنشینی ندارد. در همان دقایق ابتدایی، برخورد توپِ تیم لمپرله به تیر دروازه، زنگ خطر را برای کوبل به صدا درآورد. اما نقطه عطف نیمه اول، در دقیقه ۳۷ اتفاق افتاد و نیکلاس زوله در یک صحنه باورنکردنی هم دچار مصدومیت شد و هم با برخورد توپ به دستش، یک پنالتی تقدیم حریف کرد. کراماریچ پشت توپ ایستاد و با خونسردی تمام، اولین ضربه را به پیکر دورتموند وارد کرد. زوله که با چشمانی اشکبار زمین را ترک کرد، شاید نمیدانست این آغاز یک سقوط آزاد برای تیمش خواهد بود.
دورتموند که نمیخواست تسلیم شود، در نیمه دوم با تغییرات تاکتیکی و آوردن مهرههایی چون برانت و ایناسیو، سراپا حمله شد. فشار بیامان زنبورها سرانجام در دقیقه ۸۷ به بار نشست. سرهو گیراسی با یک شلیک تماشایی از پشت محوطه جریمه، تور دروازه اولیور بائومن را لرزاند تا بازی به تساوی کشیده شود. در آن لحظات، حساب و کتابهای جدول نشان میداد که اگر بازی با همین نتیجه تمام شود، بایرن برای قطعی کردن قهرمانیاش در بازی فردا حداقل به یک تساوی نیاز دارد. اما فوتبال، کارگردان بیرحمی داشت که سناریوی خود را برای وقتهای تلف شده نگه داشته بود.
در دقیقه ۹۴، در حالی که همه منتظر سوت پایان بودند، یک بی احتیاطی از یولیان رایرسون و برخورد توپ به دست او، داور را پس از بازبینی طولانی در VAR متقاعد کرد که برای دومین بار نقطه پنالتی را نشان دهد. ورزشگاه در سکوتی مرگبار فرو رفت. آندری کراماریچ، مرد شماره یک هوفنهایم، در دقیقه ۹۸ دوباره مقابل کوبل قرار گرفت. ضربه دقیق او به گوشه پایین سمت راست دروازه، نه تنها هوفنهایم را به پیروزی رساند، بلکه اختلاف امتیاز بایرن و دورتموند را در عدد ۱۲ ثابت نگه داشت. با توجه به تفاضل گل خیرهکننده «+۷۸» بایرن در مقابل «+۳۰» دورتموند، عملا جبران این فاصله در چهار بازی باقیمانده غیرممکن شد.
بایرن مونیخ در حالی که احتمالا بازیکنانش در هتل یا خانههایشان مشغول تماشای این بازی بودند، سی و چندمین قهرمانی خود را جشن میگیرند. دورتموند که میتوانست با حفظ همان یک امتیاز، حداقل روی کاغذ رقابت را زنده نگه دارد، حالا باید با حسرت به لحظاتی نگاه کند که قهرمانی را به رقیب دیرینه تعارف کرد.
امشب در آلمان، بایرن قهرمان شد، اما به لطف ساقهای خستگیناپذیر مردانی که لباس آبی هوفنهایم را به تن داشتند. جامی که قرار بود در زمین بازی بایرن تعیین شود، در دقیقه ۹۸ نبرد هوفنهایم و دورتموند، سرنوشتش نهایی شد. باواریاییها میتوانند با خیالی آسوده به بازیهای آینده بروند، چرا که «غول وستفالن» در آخرین لحظات، زانو زد.