پرسپولیس به تعطیلی لیگ برتر واکنش نشان داد

باشگاه پرسپولیس با اطلاعیه کوتاه به تصمیم سازمان لیگ واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، ساعاتی بعد از اعلام تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر توسط سازمان لیگ که مغایر با موضع باشگاه پرسپولیس بود، در حالی که هواداران این تیم منتظر واکنش این باشگاه بودند، آنها با یک اطلاعیه غیرمستقیم اعتراض خود را نشان دادند.

باشگاه پرسپولیس که موافق اصلی برگزاری رقابت‌های لیگ برتر بود، اعلام کرد که تمرینات این تیم ادامه خواهد داشت و آنها هیچ تصمیمی برای تعطیلی تمرین خود ندارند.  پرسپولیس اعتقاد دارد سازمان لیگ می‌تواند ادامه بازی‌ها را برگزار کند.

در اطلاعیه پرسپولیس آمده است:

سرخپوشان ایران تمرینات خود را همچنان به منظور حفظ آمادگی دنبال خواهند کرد.

برنامه تمرینی با هماهنگی سرمربی و زیر نظر کریم باقری در روزهای آینده نیز انجام خواهد شد.

 

