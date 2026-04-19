فدراسیون به دنبال فرصت دوباره از کنفدراسیون
تکلیف نامشخص نمایندگان فوتبال ایران در آسیا
فدراسیون فوتبال در صدد است طی یک مکاتبه رسمی با AFC، زمان نهایی معرفی نمایندگان فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی را به تعویق بیندازد.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که مسجل شده است ادامه دیدارهای لیگ برتر پس از خاتمه کار کاروان ایران در جام جهانی به انجام میرسد، وضعیت سهمیههای آسیایی کشورمان برای حضور در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیای فصل آتی همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
در اطلاعیهای که امروز از سوی سازمان لیگ منتشر شد، با وجود تأیید رسمی تعویق مسابقات لیگ برتر، هیچگونه جزئیاتی درباره نحوه تعیین سهمیههای آسیایی ارائه نشده است. این سکوت در حالی رخ میدهد که پیشتر فدراسیون فوتبال از مهلت تعیین شده توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا تا تاریخ ۱۰ خرداد ماه برای معرفی نمایندگان ایران خبر داده بود.
مدیران فدراسیون فوتبال در گام نخست قصد دارند پیرامون زمانبندی معرفی سهمیهها با مقامات کنفدراسیون فوتبال آسیا وارد گفتوگو و رایزنی شوند. بر همین اساس، نامه رسمی ایران با محوریت درخواست برای تمدید این مهلت و اعلام اسامی نمایندگان پس از پایان رقابتهای جام جهانی، به زودی راهی دبیرخانه AFC خواهد شد.
در این میان، مهدی تاج که به واسطه کرسی نایبرئیسی منطقه آسیای مرکزی در کنفدراسیون فوتبال آسیا از روابط نزدیکی در این نهاد برخوردار است، شخصاً برای به نتیجه رساندن این پرونده وارد عمل میشود. تاج امیدوار است که AFC با درخواست ایران برای موکول کردن اعلام اسامی به بعد از جام جهانی موافقت نماید تا سهمیهها پس از برگزاری باقیمانده دیدارهای لیگ برتر و جام حذفی، صرفاً بر مبنای نتایج به دست آمده در مستطیل سبز تعیین شوند.
گفتنی است چنانچه کنفدراسیون فوتبال آسیا با پیشنهاد فدراسیون ایران مخالفت کند، سازمان لیگ ناچار خواهد بود بر اساس جایگاه فعلی تیمها در جدول ردهبندی، نسبت به معرفی سهمیهها اقدام نماید.