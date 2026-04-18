به گزارش ایلنا، جرمی فریمپونگ با استفاده از یک تمثیل مشهور در NBA برای توضیح دوران گذار فعلی باشگاه، این ایده را که فصل دشوار تیم باید به عنوان یک «شکست» برچسب بخورد، رد کرد.

فریمپونگ با تأمل در فصلی که شاهد حذف لیورپول از تمامی رقابت‌های حذفی و عقب افتادن قابل‌توجه از آرسنال در مسیر قهرمانی لیگ برتر بود، برای تغییر دیدگاه به دنیای بسکتبال روی آورد. ستاره سابق بایر لورکوزن، از یانیس آنتتوکومپو، فوق‌ستاره میلواکی باکس، به عنوان منبع الهام خود در این روزهای سخت در مرسی‌ساید یاد کرد.

فریمپونگ در گفت‌وگو با تلگراف اظهار داشت: «یانیس را می‌شناسی؟ NBA تماشا می‌کنی؟ باید به حرف‌های او گوش بدهی. تو نمی‌توانی همیشه در همه چیز پیروز شوی. گاهی اوقات باید از این شرایط عبور کنی تا دوباره ساخته شوی. من داشتم یانیس را تماشا می‌کردم. از او پرسیده شد: آیا این فصل برای تو یک شکست بود؟ او این‌طور جواب داد: نه، این یک شکست نیست؛ این راهی به سوی موفقیت است. او شروع کرد به صحبت درباره مایکل جردن. وقتی جردن در فینال‌ها پیروز نشد، آیا این برای او یک شکست بود و باعث شد دوران حرفه‌ای‌اش بی‌ارزش شود؟ نه، آن هم مسیر موفقیت بود. بنابراین هیچ فصلی نباید به عنوان شکست دیده شود، فارغ از اینکه چقدر ناامیدکننده باشد. این راهی است که اگر موفقیت می‌خواهیم، باید در آن قدم بگذاریم.»

مدیریت فشار در آنفیلد

فصل نخست حضور فریمپونگ در انگلیس با سه مصدومیت جداگانه از ناحیه همسترینگ همراه بود که پیدا کردن ریتم مناسب زیر نظر آرنه اشلوت را برای این مدافع راست انفجاری دشوار کرد. علیرغم ناامیدی‌های فردی و تیمی، این مدافع همچنان پافشاری می‌کند که استانداردهای رختکن لیورپول افت نکرده است.

او گفت: «هیچ‌کس از باختن خوشش نمی‌آید. وقتی اینجا وارد رختکن می‌شوی و به اطراف نگاه می‌کنی، می‌بینی فضا چطور است؛ همه از باخت متنفرند. اما من دوباره به همان نکته‌ای برمی‌گردم که یانیس گفت: هیچ فصلی شکست نیست. وقتی می‌بازی، احساس بسیار بدی داری، راه دیگری برای گفتن آن وجود ندارد. اما این‌ها پله هستند. این اتفاق هرگز در دوران حرفه‌ای من رخ نداده بود؛ من سه بار مصدوم شدم و علاوه بر آن، تیم هم آن‌طور که باید و شاید خوب عمل نمی‌کند. چالش‌های زیادی وجود داشته است. اگر می‌توانستیم در یکی از رقابت‌های جام حذفی یا لیگ قهرمانان پیروز شویم، اوضاع به این اندازه بد به نظر نمی‌رسید.»

فاکتور ویرتز و انطباق با آنفیلد

یکی از بزرگترین موضوعات مورد بحث در آنفیلد، فرم بازی فلوریان ویرتز بوده است که به دنبال فریمپونگ از لورکوزن راهی این تیم شد. در حالی که برخی منتقدان این سرمایه‌گذاری را زیر سوال برده‌اند، فریمپونگ اطمینان دارد که هم‌تیمی‌اش در نهایت منتقدان را ساکت خواهد کرد و همان فرمی را تکرار می‌کند که منجر به قهرمانی بدون شکست آن‌ها در بوندسلیگا شد.

او افزود: «وقتی اول بار شنیدم "فلو" دارد می‌آید، واقعاً خوشحال‌کننده بود. اغلب پیش نمی‌آید که دو هم‌تیمی با هم به تیم دیگری بروند. من می‌دانم او کجا می‌تواند فضا پیدا کند، می‌دانم چه زمانی توپ را می‌خواهد و چطور او را در موقعیت گلزنی قرار دهم. من فقط می‌توانم این را بگویم، اگر فلو نبود ما قهرمان بوندسلیگا یا جام حذفی نمی‌شدیم. من می‌دانم او چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؛ خودش هم می‌داند. فقط شما باید صبر کنید و ببینید. ببینید، او با توپ بسیار عالی و راحت کار می‌کند. سرعت من را ندارد اما چون ذهنش سریع کار می‌کند، بازیکن سریعی است. من این را دیده‌ام و می‌دانم که او چنین توانایی‌ای دارد.»

تعهد به پروژه لیورپول

در حالی که دربی مرسی‌ساید در پیش است، فریمپونگ به توصیه‌های کاپیتان ویرجیل فن‌دایک تکیه کرده است. علیرغم تحمل ۱۷ شکست در یک فصل پرفراز و نشیب، این مدافع راست تاکید دارد که هیچ پشیمانی بابت انتقال به لیگ برتر ندارد و کاملاً به پروژه باشگاه متعهد است.

او گفت: «فن‌دایک به من گفت که اینجا باشگاه بزرگی است؛ او به من گفت آماده باش چون اینجا با هر جای دیگری که در آن بازی کرده‌ای متفاوت خواهد بود. او به من گفت اینجا یک باشگاه برنده است و ما باید در اینجا جام ببریم. او به من هشدار داد که کار سخت خواهد بود چون همه می‌خواهند ما را شکست دهند، اما گفت که عاشق اینجا خواهم شد. من نمی‌خواهم در هیچ جای دیگری جز لیورپول باشم. ببینید، ما اکنون دوران بدی را سپری می‌کنیم. من مصدومیت‌هایی داشتم و تیم به نتایجی رسیده که ما نمی‌خواستیم. اما من هیچ‌چیز را تغییر نمی‌دادم. حتی یک چیز ساده را. این‌ها همگی بخشی از مسیر هستند.»

