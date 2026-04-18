پیشگویی آنچلوتی از فاتح لیگ قهرمانان اروپا
سرمربی فعلی تیم ملی برزیل در اظهارنظری خبرساز، مدعی اصلی و قهرمان احتمالی فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا را معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، کارلو آنچلوتی، سکاندار فعلی تیم ملی برزیل، در شرایطی که تمام توان خود را برای موفقیت با «سلسائو» در جام جهانی ۲۰۲۶ به کار گرفته است، در گفتوگو با روزنامه «ایل جورناله» با تکیه بر سوابق درخشان خود در سطح اول قاره پیر، به واکاوی فضای کنونی فوتبال اروپا پرداخت.
این مربی باتجربه که در دو بازه زمانی (از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ و از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵) روی نیمکت رئال مادرید نشسته بود، در تحلیل فوتبال اسپانیا خاطرنشان کرد: «بخش زیادی از فوتبال این کشور به مالکیت توپ، کیفیت تکنیکی و رویکردی کنشگرایانه بستگی دارد. اتلتیکو مادرید کمفروغترین تیم اسپانیایی در لالیگاست، اما دیگو سیمئونه به خوبی توانسته خود را با شرایط تطبیق دهد. سطح تکنیکی تیم پیشرفت کرده و گریزمان و خولین آلوارز کلید این تغییر هستند؛ البته نباید از جوانان بارسلونا و لامین یامال هم غافل شد.»
سرمربی برزیل با نگاهی به تقابلهای اخیر در لیگ قهرمانان یادآور شد: «این تورنمنتی باز و غیرقابل پیشبینی است که تیمهای بزرگی مثل رئال مادرید، بارسلونا و منچسترسیتی را کنار میزند، اما همچنان فضایی برای رشد فراهم میکند. در مورد فوتبال ایتالیا نیز باید بگویم یا باید مدافعانمان را بازیابی کنیم، یا بهتر بگویم، همان ذهنیت دفاعی که پیروزیهای بزرگی را در سطح باشگاهی و ملی برای ما به ارمغان آورده بود؛ در غیر این صورت به رنج کشیدن ادامه خواهیم داد. فوتبال یعنی زدن گلهای بیشتر نسبت به رقبا، اما در عین حال، کمتر گل خوردن هم اهمیت دارد. این یک شوخی نیست.»
در روزهایی که تب بازیهای نیمهنهایی میان آرسنال - اتلتیکو مادرید و بایرن مونیخ - پاریسنژرمن بالا گرفته است، آنچلوتی که خود سابقه پنج بار قهرمانی در این مسابقات را دارد، بر این باور است که لوئیس انریکه بار دیگر طعم قهرمانی را خواهد چشید: «من سهم خودم را از افتخارات گرفتهام. اما حالا روی پاریسنژرمن شرط میبندم.»