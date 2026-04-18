به گزارش‌ ایلنا، اکنون زمان تامل و بازنگری در رئال مادرید فرا رسیده است؛ باشگاهی که اصل «هرچه طوفان سهمگین‌تر باشد، آرامش بیشتر می‌شود» را سرلوحه کار خود قرار داده است. حذف آن‌ها از مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا که عملاً تیم را محکوم به سپری کردن یک فصل بدون جام می‌کند، تامل و تحلیل را ضروری ساخته، اما این روند همواره با خویشتن‌داری همراه است. آن‌ها می‌گویند: «فصل هنوز به پایان نرسیده است.»

پر واضح است تحلیل‌هایی که از طریق افکار عمومی صورت می‌گیرد، در داخل باشگاه رئال مادرید نیز انجام می‌شود. این موضوع نه تنها برای رقابت‌ها یا مسابقات خاص، بلکه برای عملکرد کلی فصلی که هنوز هفت بازی رسمی از آن باقی مانده، صدق می‌کند. این مسابقات می‌توانند داده‌های ارزشمندی را برای ارزیابی نهایی فراهم کنند.

چندین حوزه اصلی برای تمرکز وجود دارد. یکی از آن‌ها آلوارو آربلوا است که تصمیم‌گیری درباره او در پایان رقابت‌های لالیگای رئال مادرید انجام خواهد شد. ارزیابی کلی از عملکرد این سرمربی با توجه به شرایطی مانند تجمع عظیم مصدومیت‌ها در لحظات حساس (رئال مادرید تا ده مصدوم داشته که هفت مورد آن پیش از بازی رفت مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان مقابل منچسترسیتی بود) مثبت است، اما حقیقت این است که واحد اندازه‌گیری برای تمام مربیان رئال مادرید، جام‌ها هستند. با از دست رفتن عناوین جام حذفی و لیگ قهرمانان (سوپرجام اسپانیا نیز در کارنامه ژابی آلونسو ثبت شده است)، تنها یک معجزه در لالیگا می‌تواند شرایط را نجات دهد. منطقاً رئال مادرید در حال بررسی گزینه‌های جایگزین است، اما در میان آن‌ها حداقل تا کنون، مربیانی مانند یورگن کلوپ (محبوب هواداران در نظرسنجی مارکا) یا دیدیه دشان حضور ندارند.

تیمی با نفرات کمتر

هدف دیگر، کاهش تعداد اعضای تیم است. ایده اصلی این است که گروهی متشکل از حدود ۲۲ بازیکن در تیم اصلی حضور داشته باشند و با بازیکنانی از تیم ذخیره مانند تیاگو پیتارک یا خوان مارتینز تقویت شوند. در رئال مادرید بر این باورند که در این فصل، علیرغم مصدومیت‌های متعدد، لیست تیم بیش از حد شلوغ بوده و این موضوع منجر به بروز برخی موقعیت‌های ناخوشایند شده است؛ به طوری که برخی بازیکنان از زمان بازی محدود یا عدم حضور در زمین گلایه داشتند.

برخی از این بازیکنان شانس کمی برای ماندن دارند. واضح‌ترین مورد مربوط به آلابا است که قراردادش در ماه ژوئن به پایان می‌رسد و سبایوس که اگرچه قراردادش تا سال ۲۰۲۷ اعتبار دارد، اما انتظار می‌رود او نیز تیم را ترک کند. قرارداد رودیگر نیز همین تابستان تمام می‌شود، هرچند این مدافع آلمانی بر اساس عملکردش، گزینه تمدید و ماندن را به دست آورده است. با این حال، خاص‌ترین مورد مربوط به کارواخال است که قرارداد او نیز در ۳۰ ژوئن منقضی می‌شود. نیت باشگاه احترام به خواسته‌های کاپیتان است؛ کسی که یک نهاد واقعی در باشگاه محسوب می‌شود و عضو کلوپ اختصاصی قهرمانان شش‌گانه اروپا است.

همچنین بازیکنانی تحت قرارداد هستند که می‌توانند جدا شوند. این لیست به ویژه شامل کاماوینگا و آسنسیو می‌شود، اگرچه فران گارسیا و گونزالو نیز ممکن است در میان آن‌ها باشند. دو نفر اول در هفته‌های اخیر چهره‌های منفی تیم بوده‌اند و بدترین پیش‌بینی‌ها را درباره فصل رئال مادرید تایید کرده‌اند.

تحلیل ۳۶۰ درجه

در هر صورت، تحلیلی که باشگاه در حال انجام آن است و هنوز تکمیل نشده، تمامی اعضای تیم از جمله وزنه‌های سنگین (امباپه، وینیسیوس و بلینگام) را در بر می‌گیرد؛ کسانی که باید همچنان ستون‌های اصلی پروژه باشند. این تحلیل در کنار فوتبالیست‌هایی که ارزش و اهمیت خود را در فصل‌های اخیر ثابت کرده‌اند، مانند کورتوا، ترنت، میلیتائو، والورده، شوامنی و آردا گولر، و همچنین خریدهای تابستان گذشته نظیر ترنت، هویزن یا کارراس انجام می‌شود که علیرغم فصل گروهی ضعیف، اعتبار خود را حفظ کرده‌اند.

