اظهار نظر جالب جورجینیو:
ضربات ایستگاهی در آرسنال چیزی شبیه مشق شب مدرسه!
هافبک آرسنال با اشاره به برنامههای تمرینی این تیم، تأکید کرد که کار روی ضربات ایستگاهی با دقت و نظم خاصی دنبال میشود و شباهت زیادی به انجام تکالیف از پیش تعیینشده دارد.
به گزارش ایلنا، جورجینیو، هافبک تیم فوتبال آرسنال، در گفتوگویی درباره نحوه آمادهسازی این تیم روی ضربات ایستگاهی توضیحاتی ارائه داد و به اهمیت برنامهریزی دقیق در این بخش اشاره کرد.
او با توصیف شیوه تمرینی آرسنال اظهار داشت که بازیکنان برای هر موقعیت از پیش تمرین میکنند و همه چیز با جزئیات مشخص طراحی شده است. به گفته این بازیکن، اجرای این برنامهها در زمین مسابقه شبیه انجام وظایفی است که از قبل تعیین شده و بازیکنان باید آن را بهدرستی اجرا کنند.
جورجینیو همچنین تأکید کرد که این سطح از آمادگی و نظم تاکتیکی باعث شده آرسنال در ضربات ایستگاهی عملکرد قابل قبولی داشته باشد و بتواند از این موقعیتها بهعنوان یکی از ابزارهای مؤثر در جریان بازی استفاده کند.