ضربات ایستگاهی در آرسنال چیزی شبیه مشق شب مدرسه!

به گزارش ایلنا، جورجینیو، هافبک تیم فوتبال آرسنال، در گفت‌وگویی درباره نحوه آماده‌سازی این تیم روی ضربات ایستگاهی توضیحاتی ارائه داد و به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق در این بخش اشاره کرد.

او با توصیف شیوه تمرینی آرسنال اظهار داشت که بازیکنان برای هر موقعیت از پیش تمرین می‌کنند و همه چیز با جزئیات مشخص طراحی شده است. به گفته این بازیکن، اجرای این برنامه‌ها در زمین مسابقه شبیه انجام وظایفی است که از قبل تعیین شده و بازیکنان باید آن را به‌درستی اجرا کنند.

جورجینیو همچنین تأکید کرد که این سطح از آمادگی و نظم تاکتیکی باعث شده آرسنال در ضربات ایستگاهی عملکرد قابل قبولی داشته باشد و بتواند از این موقعیت‌ها به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در جریان بازی استفاده کند.

