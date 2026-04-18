اطمینان روزنیور به توانایی چلسی برای بازگشت به لیگ قهرمانان
لیام روزنیور با فراخواندن بازیکنان چلسی به اتحاد، تاکید کرد که آبیهای لندن پتانسیل پیروزی در هر ۶ مسابقه باقیمانده خود در لیگ برتر را دارند تا سهمیه حضور در لیگ قهرمانان را به دست آورند.
به گزارش ایلنا، سرمربی تیم از بازیکنان خود درخواست کرده است که غرور خود را کنار بگذارند و پیش از تقابل حیاتی با منچستریونایتد، روحیه جنگندگی اسطورههای باشگاه نظیر جان تری و دیدیه دروگبا را دوباره در خود پیدا کنند.
مسیر رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان
علیرغم اینکه آبیها با چهار امتیاز اختلاف نسبت به لیورپول در رقابت برای قرار گرفتن در جمع پنج تیم برتر هستند، روزنیور همچنان پافشاری میکند که چلسی میتواند به هدف اصلی خود یعنی بازگشت به سطح اول رقابتهای اروپایی دست یابد. چلسی پس از یک دوره نتایج بیثبات تحت فشار شدیدی قرار دارد، اما سرمربی معتقد است کیفیت موجود در رختکن برای رقم زدن پایانی بینقص در این فصل کافی است.
وقتی از او به طور مستقیم پرسیده شد که آیا تیمش توانایی کسب شش پیروزی در شش بازی را دارد، روزنیور با قاطعیت درباره چشمانداز تیمش صحبت کرد. روزنیور گفت: این نکته فوقالعاده درباره کیفیتی است که ما در این تیم داریم – ما تواناییاش را داریم. اما توانمند بودن یک چیز است و رفتن و انجام دادن آن چیز دیگری است. زمان در حال از دست رفتن است. ما باید اطمینان حاصل کنیم که هر نمایش را در تمام جنبههای بازی تا حد ممکن به کمال برسانیم و با این آگاهی پیش برویم که اگر چنین کنیم، پتانسیل پیروزی در تمام مسابقات از حالا تا انتهای فصل را خواهیم داشت.
الگوبرداری از روحیه اسطورهها
برای دستیابی به این هدف بلندپروازانه، روزنیور خواستار تغییر در ذهنیت حاکم بر رختکن شده است. او چهرههای افسانهای باشگاه مانند جان تری، فرانک لمپارد و دیدیه دروگبا را به عنوان الگوی نگرش مورد نیاز برای موفقیت در استمفوردبریج معرفی کرد و از ستارههای فعلی خود خواست که منافع جمعی را بالاتر از جایگاه فردی قرار دهند. او با توضیح درباره استانداردهایی که بزرگان گذشته تعیین کرده بودند، اضافه کرد: وقتی نبودِ غرور را در این تیم در دوران اوجش میدیدید، با حضور جان (تری)، با فرانک (لمپارد)، با دیدیه (دروگبا)، آنها یک تیم بودند. آن تیم، تیمِ منیتها نبود. آن تیم متشکل از شخصیتهای بزرگی بود که برای پیراهن میجنگیدند. این همان چیزی است که ما اکنون باید نشان دهیم.
نادیده گرفتن حواشی بیرونی
برخلاف فشار فزاینده از سوی هواداران و نظارت دقیق روی تصمیمات تاکتیکیاش، روزنیور در اعتقاد خود به پروژه بلندمدت در چلسی استوار مانده است. این مربی انگلیسی که در ماه ژانویه از استراسبورگ به لندن آمد، تاکید دارد که برای مدیریت انتظارات شدیدی که با نشستن روی نیمکت یکی از بزرگترین باشگاههای جهان همراه است، ساخته شده است. روزنیور در پاسخ به سوالاتی درباره آیندهاش و انتقادات روی سکوها اظهار داشت: من سه دقیقه پس از پیوستن به این باشگاه بازخواست شدم، چه برسد به سه ماه. به همین دلیل است که اینجا هستم. سر و صداها؟ اگر نمیتوانستم با این سر و صداها کنار بیایم، روی این صندلی نمینشستم. من آگاه هستم. این کاملاً خوب است. من به تواناییمان به عنوان یک باشگاه فوتبال اطمینان دارم. من به این پروژه اعتماد دارم. من با آگاهی از آنچه میخواهیم در آینده انجام دهیم، مطمئن هستم. من به این شغل اطمینان دارم.
مدیریت اعتراضات هواداران و عوامل حواسپرتی
آمادهسازی برای بازی با منچستریونایتد با برنامهریزی هواداران چلسی برای برپایی راهپیماییهای اعتراضی پیچیدهتر شده است. روزنیور در حالی که ناامیدی طرفداران را درک میکند، همچنان بر مسائل داخلی تمرکز دارد و از تجربیات قبلی خود در فرانسه برای هدایت تیم در مواجهه با این ناآرامیها بهره میبرد. او توضیح داد: در مورد اینکه این موضوع چگونه بر من یا تیم تأثیر میگذارد، باید روی چیزهایی تمرکز کنم که تحت کنترلم هستند. این تنها کاری است که میتوانم انجام دهم. در استراسبورگ هم ما اعتراضات هواداران را داشتیم و من دیدگاه و نقطه نظر آنها را درک میکردم؛ کاری که ما میخواستیم انجام دهیم این بود که به آنها نشان دهیم در داخل زمین همه چیزمان را برای آن باشگاه فدا میکنیم.