به گزارش ایلنا، ال‌کلاسیکوی آینده میان بارسلونا و رئال مادرید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ مسابقه‌ای که می‌تواند به‌صورت هم‌زمان در سرنوشت قهرمانی لالیگا و تاریخ تقابل‌های دو تیم تأثیرگذار باشد.

در صورت پیروزی بارسلونا، این تیم قادر خواهد بود به شکل قطعی قهرمانی خود در رقابت‌های لیگ را تثبیت کند. علاوه بر این، آبی‌واناری‌ها با کسب این نتیجه، از نظر تعداد پیروزی در ال‌کلاسیکو به رئال مادرید خواهند رسید.

طبق آمار، در حال حاضر دو تیم در مجموع تقابل‌های مستقیم شرایط نزدیکی دارند و در صورت برد بارسلونا، تعداد پیروزی‌های دو تیم به ۱۰۶ برد برای هرکدام خواهد رسید؛ آماری که در کنار ۵۲ تساوی، نشان‌دهنده رقابت نزدیک این دو رقیب سنتی است.

این شرایط باعث شده ال‌کلاسیکوی پیش‌رو نه‌تنها از منظر رقابتی، بلکه از نظر تاریخی نیز یکی از مهم‌ترین دیدارهای سال‌های اخیر به شمار برود.

