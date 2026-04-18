واکنش رئیس اتلتیکو به اظهارات لاپورتا درباره داوری

رئیس باشگاه اتلتیکو مادرید در واکنش به صحبت‌های خوان لاپورتا درباره قضاوت داوران، تأکید کرد پیروزی تیمش مقابل بارسلونا کاملاً عادلانه بوده است.

به گزارش ایلنا، پس از اظهارات اخیر خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، درباره عملکرد داوری، واکنش‌ها در فوتبال اسپانیا ادامه دارد و در همین راستا، انریکه سرزو رئیس باشگاه اتلتیکو مادرید نیز به این موضوع پرداخت.

سرزو با اشاره به دیدار اخیر دو تیم اظهار داشت که مسابقه‌ای پرفشار و تماشایی میان دو سبک متفاوت برگزار شد و در نهایت تیمی به پیروزی رسید که شایستگی بیشتری داشت. او تأکید کرد اتلتیکو مادرید در این بازی عملکرد بهتری ارائه داد و نتیجه به‌دست‌آمده منصفانه بوده است.

رئیس اتلتیکو در ادامه با اشاره به شرایط بارسلونا افزود که طبیعی است این تیم به دنبال صعود بوده و حذف برای آنها دشوار باشد، اما نتیجه نهایی را باید در چارچوب رقابت ورزشی پذیرفت.

 

