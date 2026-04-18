واکنش رئیس اتلتیکو به اظهارات لاپورتا درباره داوری

به گزارش ایلنا، پس از اظهارات اخیر خوان لاپورتا، رئیس باشگاه بارسلونا، درباره عملکرد داوری، واکنش‌ها در فوتبال اسپانیا ادامه دارد و در همین راستا، انریکه سرزو رئیس باشگاه اتلتیکو مادرید نیز به این موضوع پرداخت.

سرزو با اشاره به دیدار اخیر دو تیم اظهار داشت که مسابقه‌ای پرفشار و تماشایی میان دو سبک متفاوت برگزار شد و در نهایت تیمی به پیروزی رسید که شایستگی بیشتری داشت. او تأکید کرد اتلتیکو مادرید در این بازی عملکرد بهتری ارائه داد و نتیجه به‌دست‌آمده منصفانه بوده است.

رئیس اتلتیکو در ادامه با اشاره به شرایط بارسلونا افزود که طبیعی است این تیم به دنبال صعود بوده و حذف برای آنها دشوار باشد، اما نتیجه نهایی را باید در چارچوب رقابت ورزشی پذیرفت.

