سکوت تاج و افزایش احتمال توقف مسابقات

در حالی‌که تصمیم درباره ادامه لیگ هنوز نهایی نشده، سکوت رئیس فدراسیون و تحرکات تیم‌ها نشانه‌هایی از احتمال پایان زودهنگام رقابت‌ها را تقویت کرده است.

به گزارش ایلنا،  در شرایطی که مهم‌ترین موضوع فوتبال ایران به برگزاری یا عدم برگزاری لیگ برتر در فاصله دو ماه مانده تا آغاز جام جهانی مربوط می‌شود، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، در مراسم امروز ترجیح داد بدون مواجهه با خبرنگاران محل را ترک کند. این در حالی است که قرار بود درباره سرنوشت ادامه لیگ از او سؤال شود؛ موضوعی که پیش‌تر نیز تنها به شکل ضمنی درباره آن اظهار نظر کرده بود.

فشار امیر قلعه‌نویی و کادرفنی تیم ملی برای در اختیار داشتن بازیکنان از دهه سوم اردیبهشت باعث شده شانس برگزاری ادامه لیگ کمتر از قبل به نظر برسد؛ هرچند باشگاه پرسپولیس همچنان معتقد است باید فرصت حضور در هفته‌های پایانی و کسب سهمیه را داشته باشد.

تعطیلی تمرینات استقلال نیز نشانه‌ای است که احتمال هماهنگی برای پایان مسابقات را تقویت می‌کند. در این صورت چالش اصلی، نحوه انتخاب سه نماینده ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی خواهد بود.

همزمان با سرعت گرفتن روند بازسازی‌ها و بازگشایی فرودگاه‌ها و برقرار شدن نسبی آرامش، برخی مدیران ارشد کشور برگزاری مسابقات فوتبال را در فضای کنونی به‌نفع کشور می‌دانند؛ موضوعی که می‌تواند در تصمیم نهایی نقش داشته باشد.

 

