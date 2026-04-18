به گزارش ایلنا، مناف هاشمی که برای شرکت در آیین درختکاری به یاد دختران شهید مدرسه میناب در این مراسم حضور یافته بود، در جریان گفتگو با رسانه‌ها به موضوع نشست مهدی تاج و امیر قلعه‌نویی پرداخت و درباره مطالبه تیم‌های لیگ برتری جهت دریافت بودجه نیز توضیحاتی ارائه داد.

حمایت‌های دولتی از برنامه‌های فدراسیون فوتبال

هاشمی درباره جزئیات نشست مذکور بیان کرد: با توجه به ماهیت فوتبالی این مسئله، شایسته است که در این زمینه با آقای تاج گفتگو کنید. تمرکز اصلی ما بر موضوعات حمایتی و کمک‌های مالی معطوف بود. ما پشتیبانی‌های لازم را هم برای تیم المپیک و هم برای مسابقات جام جهانی در دستور کار داریم. اتخاذ این دست تصمیمات بر عهده شخص وزیر و مسئولان فدراسیون است و مجموعه دولت و وزارت ورزش برای هرگونه همراهی آمادگی کامل دارند.

او در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: من در جریان ریز مذاکرات این جلسه نیستم. تنها در بازه کوتاهی از این نشست حضور پیدا کردم و بهتر است اطلاعات دقیق‌تر را از خود مسئولان مربوطه جویا شوید.

هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره تقاضای باشگاه‌های لیگ برتری برای دریافت بودجه هزار میلیارد تومانی گفت: داریم تلاش می‌کنیم و مکاتباتش را انجام می‌دهیم.

انتهای پیام/