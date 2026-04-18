مجازات سرمربی بایرن مونیخ پس از تقابل پرهرجومرج با رئال مادرید
بایرن مونیخ اگرچه با پیروزی ارزشمند برابر رئال مادرید راهی نیمهنهایی لیگ قهرمانان شد، اما در مسابقه رفت مقابل پاریسنژرمن نمیتواند ونسان کمپانی را روی نیمکت خود داشته باشد.
به گزارش ایلنا، سرمربی بلژیکی در پی یک شب پر از تنش و اتفاقات انضباطی در ورزشگاه آلیانز آرنا، با محرومیت از حضور در کنار زمین روبرو شده است.
با وجود سرخوشی ناشی از پیروزی ۴ بر ۳ در دیدار برگشت که منجر به برتری ۶ بر ۴ در مجموع شد، شب برای این مربی بلژیکی با تلخی به پایان رسید. اسلاوکو وینچیچ، داور مسابقه، در دقیقه ۴۳ به دلیل اعتراضهای شدید ونسان کمپانی در محوطه فنی، به او کارت زرد نشان داد. کمپانی از اینکه خطای احتمالی آنتونیو رودیگر روی یوسیپ استانیشیچ بیپاسخ ماند، به شدت خشمگین شد و وارد درگیری لفظی شد که قاضی میدان آن را مستحق جریمه دانست.
این کارت زرد پیامدهای سنگینی به همراه دارد، چرا که سومین اخطار کمپانی در رقابتهای اروپایی فصل جاری محسوب میشد. بر اساس قوانین یوفا، این اتفاق منجر به تعلیق خودکار یکجلسهای میشود؛ به این معنا که کاپیتان سابق منچسترسیتی مجبور است دیدار رفت بایرن مقابل پیاسجی در مرحله نیمهنهایی را از روی سکوها تماشا کند. این یک ضربه جدی برای غولهای آلمانی است که در حساسترین بازی فصل خود تا به اینجا، از حضور رهبرشان در کنار زمین و هدایت تاکتیکی او محروم خواهند بود.
هرجومرج در ورزشگاه آلیانز آرنا
تقابل مرحله یکچهارم نهایی با صحنههای دراماتیک پایانی و از دست رفتن کامل کنترل بازیکنان تیم میهمان همراه بود. پس از سوت پایان، فضا به شدت متشنج شد و جود بلینگام در مرکز گروهی از ستارگان خشمگین مادریدی قرار داشت که وینچیچ، داور بازی را تعقیب میکردند. تیم اسپانیایی از چندین تصمیم کلیدی، از جمله اخراج ادواردو کاماوینگا، به شدت شاکی بود. آردا گولر که با زدن دو گل تماشایی رئال را در جریان بازی نگه داشته بود، به دلیل اعتراضهایش پس از پایان مسابقه با کارت قرمز مستقیم جریمه شد.
کین و رویای کسب سهگانه
در حالی که سرمربی با محرومیت خود دستوپنجه نرم میکند، هری کین، ستاره خط حمله، روی پایان تاریخی فصل تمرکز کرده است. کاپیتان تیم ملی انگلیس در جریان این پیروزی به رکورد خیرهکننده ۵۰ گل زده رسید و معتقد است انگیزه ناشی از شکست دادن مدافع عنوان قهرمانی میتواند بایرن را به سمت سهگانه ببرد. کین پس از بازی در گفتگو با تیانتی اسپورتس گفت: وقتی تیمی مثل مادرید را شکست میدهید، بهخصوص در مراحل نهایی لیگ قهرمانان، این موضوع به شما اعتمادبهنفس میدهد.
او در ادامه اضافه کرد: ما در تمام طول سال درباره حضور در این مرحله و رقابت در همه تورنمنتها صحبت کردهایم... اکنون زمان فشار آوردن و پیشروی است. ما احساس میکنیم وقتی در بالاترین سطح خود باشیم میتوانیم هر کسی را شکست دهیم و در مرحله بعد به این آمادگی نیاز داریم، چرا که پیاسجی یکی از بهترین تیمهای اروپا است.
مسیر دشوار تا تقابل با پاریس
راه بایرن برای رسیدن به نیمهنهایی اصلاً ساده نبود و شامل یک بازی پرفرازونشیب بود که در آن الکساندر پاولوویچ، کین، لوئیس دیاز و اولیسه موفق به گلزنی شدند. تیم شخصیت فوقالعادهای از خود نشان داد تا شکست ۳ بر ۲ در نیمه اول را جبران کند و در نهایت از برتری عددی خود پس از کارت زرد دوم کاماوینگا نهایت بهره را ببرد. با این حال، غیبت کمپانی در بازی رفت مقابل قهرمان فرانسه، لایهای از پیچیدگی را به برنامههای آمادهسازی آنها اضافه خواهد کرد.
مسائل داخلی نیز همچنان پابرجاست؛ جایی که قهرمانی بوندسلیگا احتمالاً همین آخر هفته مقابل اشتوتگارت قطعی میشود و نیمهنهایی جام حذفی برابر بایرلورکوزن در پیش است، اما لیگ قهرمانان هدف نهایی محسوب میشود. بایرن اگر میخواهد بدون حضور سرمربیاش در کنار زمین بر پیاسجی غلبه کند، باید همان تابآوری که مقابل مادرید داشت را تکرار کند.