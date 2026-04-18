واکنش تند جود بلینگام به حذف جنجالی رئال مادرید از لیگ قهرمانان

به گزارش ایلنا، هافبک انگلیسی با حضور در رسانه‌های اجتماعی، ناامیدی عمیق خود را نشان داد و اعتراف کرد که غول‌های اسپانیایی در جریان یک تقابل پرهرج‌ومرج که با یک کارت قرمز جنجالی تحت تاثیر قرار گرفت، هواداران پرشور خود را ناامید کردند.

تلخ‌کامی کهکشانی‌ها در لیگ قهرمانان

بلینگام ناچار شد به مرور اتفاقات جنجالی چهارشنبه‌شب در آلیانز آرنا بپردازد. رئال مادرید با قبول شکست ۶ بر ۴ در مجموع دو بازی مقابل بایرن مونیخ، در حالی که در بازی شب گذشته با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد، از لیگ قهرمانان کنار رفت. تیم میهمان پس از دریافت کارت زرد دوم توسط ادواردو کاماوینگا به دلیل تاخیر در اجرای ضربه آزاد در دقایق پایانی، دچار فروپاشی ناگهانی شد. با وجود اینکه آردا گولر و کیلیان امباپه نمایش‌های قدرتمندی ارائه دادند، اما اخراج دیرهنگام باعث شد بازی گره‌خورده باز شود و به باشگاه آلمانی فرصت داد تا از موقعیت استفاده کرده و به رویاهای اروپایی میهمان پایان دهد.

پیام احساسی بلینگام برای هواداران

ملی‌پوش انگلیسی با استفاده از اینستاگرام، احساسات صریح خود را درباره این حذف دردناک به اشتراک گذاشت. او بر وفاداری همیشگی طرفداران تاکید کرد و قول داد که روزهای بهتری برای این نهاد تاریخی در راه است.

او در بیانیه عمومی و صمیمانه خود نوشت: کافی نبود اما ما ایستاده و با افتخار شکست خوردیم. مادریدیستاها، می‌دانیم که شما را ناامید کردیم اما همیشه بابت حمایت‌هایتان سپاسگزاریم. روزهای خوبی که لایقش هستید، بازخواهند گشت. راهی جز این نیست که این فصل را تا جای ممکن قدرتمندانه به پایان برسانیم. هالا مادرید.

تداوم یک فصل فاجعه‌بار در رقابت‌های داخلی

شکست در اروپا، فصلی کاملاً تیره و تار را برای مدافع قهرمانی تکمیل کرد. آن‌ها پیش از این فینال سوپرجام را با نتیجه ۳ بر ۲ به بارسلونا واگذار کرده بودند و در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی نیز مقابل آلباسته حذف شدند. در اوایل فصل، ژابی آلونسو از سمت سرمربیگری خود کناره‌گیری کرد و مدیریت باشگاه را واداشت تا آلوارو آربلوا را به عنوان جانشین او انتخاب کنند. با این حال، اسکواد تیم تحت هدایت این مدافع سابق بهبود چشم‌گیری نداشته است. آن‌ها در حال حاضر با ۹ امتیاز اختلاف نسبت به رقیب دیرینه خود، بارسلونا، در کورس قهرمانی لالیگا عقب افتاده‌اند و تنها هفت مسابقه برای نجات غرور خود در لیگ باقی مانده است.

چه در انتظار رئال مادرید است؟

رئال مادرید زمانی برای فکر کردن به حذف قاره‌ای خود ندارد و روز سه‌شنبه میزبان آلاوز خواهد بود. با توجه به فاصله زیاد در لیگ، تیم باید تمام امتیازات ممکن را کسب کند تا امیدهای کمرنگ خود برای قهرمانی را زنده نگه دارد.

انتهای پیام/