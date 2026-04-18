معمای منچسترسیتی
مدالهای سهگانه تاریخی با قیمت ۳۰ هزار پوند به فروش گذاشته شد
هویت فروشنده مدالهای قهرمانی سهگانه منچسترسیتی که با مبلغ ۳۰ هزار پوند برای فروش عرضه شده، همچنان به صورت یک راز باقی مانده است.
به گزارش ایلنا، انتشار خبر به حراج گذاشته شدن مجموعه کامل مدالهای قهرمانی فصل تاریخی منچسترسیتی که با کسب سهگانه همراه بود، ابهامات زیادی را در ورزشگاه اتحاد ایجاد کرده است. موسسه «بادتز» که از مراکز معتبر حراج یادگاریهای ورزشی است، تایید کرد که یک «مجموعه خیرهکننده و تاریخی شامل پنج مدال» در اواخر ماه جاری میلادی به فروش خواهد رسید. طبق برنامهریزیهای انجام شده، این اقلام قرار است در تاریخ ۲۸ آوریل و در قالب حراجی «ساخت منچستر بهصورت زنده» عرضه شوند.
کلکسیون استثنایی سیتی زیر چکش حراج
پیشبینی میشود این مجموعه که مربوط به فصل نمادین ۲۳-۲۰۲۲ باشگاه است، توجه گسترده کلکسیونرهای ثروتمند و مورخان ورزشی را به خود جلب کند. با این حال، هویت شخصی که پشت این حراج قرار دارد، همچنان به عنوان یک راز محفوظ مانده است. در حال حاضر مشخص نیست که فروشنده یکی از بازیکنان سابق تیم است یا از اعضای کادر فنی که در آن فصل رکوردشکن در حلقه نزدیکان پپ گواردیولا حضور داشته است. موسسه بادتز در گفتگو با دیلی میل اسپورت تایید کرد که این مدالها رسمی و متعلق به فصل سهگانه هستند، در حالی که فروشنده تصمیم گرفته است ناشناس باقی بماند.
جزئیات موجود در این حراج مرموز چیست؟
این بسته شامل مدالهای قهرمانی لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا است که نشاندهنده سه جام بزرگی است که سیتی در سال ۲۰۲۳ به دست آورد. بر اساس لیست حراج، مدال لیگ برتر در جعبه اصلی خود عرضه شده و در پشت آن عبارت «قهرمان ۲۳-۲۰۲۲» حک شده است. مدال لیگ قهرمانان که یادآور اولین فتح بزرگ باشگاه در اروپا است، دارای حکاکی و روبان مخصوص است و مدال جام حذفی نیز همراه با روبان و قاب اصلی خود ارائه میشود. دو مدال دیگر نیز در این کلکسیون دیده میشود؛ چرا که منچسترسیتی در سال ۲۰۲۳ با پیروزی در سوپرجام اروپا و جام جهانی باشگاهها، ویترین افتخارات خود را کامل کرد.
فرصت سرمایهگذاری کمیاب برای هواداران منچسترسیتی
قیمت پایه برای شروع مزایده این مجموعه ۳۰ هزار پوند تعیین شده است، اما کارشناسان بر این باورند که قیمت نهایی به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت. بادتز برآورد کرده است که این مدالها تا پایان زمان حراج ممکن است بین ۵۰ تا ۸۰ هزار پوند فروخته شوند. با توجه به ماهیت منحصربهفرد فصل ۲۳-۲۰۲۲، این کلکسیون بخش مهمی از تاریخ فوتبال مدرن محسوب میشود. خانه حراج در این باره اعلام کرد: «این مجموعه فوقالعاده از مدالها، فرصتی کمیاب را برای کلکسیونرها، هواداران و سرمایهگذاران جدی تاریخ فوتبال فراهم میکند تا برای مدالهایی رقابت کنند که به فصلی تاریخی برای تیم منچستری مربوط میشود. ما از میزبانی این فروش بسیار هیجانزده هستیم و انتظار استقبال زیادی را داریم.»
مروری بر فصل تاریخی ۲۳-۲۰۲۲ منچسترسیتی
شاگردان گواردیولا با ایجاد اختلاف پنج امتیازی نسبت به آرسنال و کسب عنوان قهرمانی لیگ، نام خود را در کتابهای تاریخ ثبت کردند و پس از آن با تک گل رودری مقابل اینتر، اولین قهرمانی خود در لیگ قهرمانان را جشن گرفتند. بعید به نظر میرسد که آن فصل مقتدرانه به این زودیها تکرار شود و همین موضوع باعث شده تا این اشیا به یکی از پرطرفدارترین یادگاریهای فوتبال مدرن تبدیل شوند.