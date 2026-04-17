حدادی: قهرمان لیگ برتر باید در زمین مشخص شود
مدیرعامل پرسپولیس اعلام کرد این باشگاه در هر شرایطی آماده برگزاری مسابقات است و تأکید کرد تعیین قهرمان خارج از زمین میتواند تبعات حقوقی داشته باشد.
پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: باشگاه پرسپولیس در هر شرایط زمانی و هر نقطه از ایران، آمادگی برگزاری مسابقات لیگ را دارد و ما امیدواریم که قهرمان و نایبقهرمان لیگ در زمین مسابقه مشخص شوند.
وی در پایان افزود: از سوی دیگر، برگزاری لیگ پس از جام جهانی مشکلات حقوقی متعددی برای تیمها به همراه خواهد داشت. همچنین هیچ تضمینی وجود ندارد که سه تیم نخست جدول که به عنوان نمایندگان ایران در آسیا انتخاب میشوند، در پایان لیگ نیز جایگاه خود را حفظ کنند.