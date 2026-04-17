اینانلو: تصمیمگیری درباره لیگ باید عاچادلانه و منطقی باشد
عضو هیئتمدیره پرسپولیس تأکید کرد این باشگاه آماده ادامه لیگ است و پیشنهادات ارائهشده میتواند مبنایی منصفانه برای تصمیم نهایی باشد.
به گزارش ایلنا، اینانلو اعلام کرد پرسپولیس آماده ادامه لیگ است و خواستار تصمیمگیری عادلانه و منطقی از سوی فدراسیون و سازمان لیگ شد.
وی در گفتوگو با رسانه رسمی پرسپولیس گفت: هنوز تصمیم قطعی درباره نحوه تعیین نماینده ایران در مسابقات آسیایی اتخاذ نشده، اما گمانهزنیهایی درباره توقف مسابقات یا انتخاب تیم به روش غیرمسابقهای مطرح میشود. اجازه دهید صریح و روشن صحبت کنم؛ باشگاه پرسپولیس آمادگی کامل برای برگزاری ادامه مسابقات لیگ برتر را دارد و مدیرعامل باشگاه هم پیشنهاداتی را مطرح کرده است که بسیار منطقی بوده و قابلیت دفاع کامل دارد. این پیشنهادات نه بر اساس احساسات، بلکه بر پایه واقعیتها و اصول حرفهای تدوین شده است.
وی افزود: آنچه ما بر آن تأکید داریم، این است که مراکز تصمیمگیری باید بر مبنای عدالت و منطق عمل کنند. در این میان، پیشنهادهای ارائه شده از سوی مدیرعامل پرسپولیس میتواند یک مبنای عادلانه و قابل دفاع برای هر تصمیم نهایی باشد.
عضو هیئتمدیره پرسپولیس در پایان اضافه کرد: از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ انتظار داریم با نگاهی منصفانه، این پیشنهادات را روی میز بررسی قرار دهند. اگر به دنبال تصمیمی هستیم که در برابر افکار عمومی و همچنین نهادهای بینالمللی قابل دفاع باشد، بهترین مسیر همان پیشنهادهای منطقی و شفاف است.