الاهلی 2 - جوهور 1: ریمونتادای 10 نفره قهرمان آسیا

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال الاهلی جده از غافلگیری در لیگ قهرمانان آسیا در سطح نخبگان گریخت و با پیروزی دشوار مقابل جوهور دارالتعظیم مالزی، جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را به دست آورد.

الاهلی در این دیدار که روز جمعه در ورزشگاه الإنماء جده و در مرحله یک‌چهارم نهایی برگزار شد، با نتیجه ۲-۱ به برتری رسید. حالا مدافع عنوان قهرمانی در مرحله بعد باید به مصاف ویسل کوبه ژاپن برود.

در دقیقه ۱۹، تیم مالزیایی با گل به خودی علی مجرشی، مدافع راست الاهلی، پیش افتاد؛ بازیکنی که در ادامه و در دقیقه ۳۷ با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین مسابقه اخراج شد.

با این حال، الاهلی بازی را برگرداند؛ ابتدا فرانک کسیه، هافبک ساحل‌عاجی این تیم، در سومین دقیقه از وقت‌های تلف‌شده نیمه اول گل تساوی را به ثمر رساند و سپس وینگر برزیلی، ویندرسون گالنو، در دقیقه ۵۴ گل دوم را وارد دروازه حریف کرد.

بازگشت مجرشی و گونسالوس

ماتیاس یایسل، سرمربی آلمانی الاهلی، تصمیم گرفت ماتئوس گونسالوس، هافبک برزیلی تیمش را که در دیدار قبلی مقابل الدحیل غایب بود، به ترکیب اصلی بازگرداند. گونسالوس در کنار انزو میلو و فرانک کسیه در خط میانی بازی کرد و پشت سر مثلث هجومی شامل ریاض محرز، ویندرسون گالنو و ایوان تونی قرار گرفت.

همچنین یایسل از ابتدا به علی مجرشی در پست دفاع راست میدان داد و او را به جای محمد عبدالرحمن که در دیدار مقابل الدحیل بازی کرده بود، در ترکیب قرار داد. در کنار مجرشی، سه مدافع دیگر شامل راجر ایبانیس برزیلی و رایان حامد در قلب دفاع و زکریا هوساوی در سمت چپ خط دفاعی حضور داشتند.

اشتباه مرگبار مجرشی

اولین لمس‌های مجرشی در این مسابقه به شکلی فاجعه‌بار رقم خورد، جایی که در دقیقه ۱۹ توپ را به اشتباه وارد دروازه تیم خودی کرد و باعث پیش افتادن حریف شد. بازیکنان الاهلی معتقد بودند پیش از این صحنه، روی راجر ایبانیس خطا صورت گرفته و باید یک ضربه آزاد به سود آنها اعلام می‌شد، اما داور این اعتراض را نپذیرفت.

اخراج مجرشی

مشکلات الاهلی با مجرشی ادامه یافت و این بازیکن در دقیقه ۳۷ به دلیل خطای شدید روی یکی از بازیکنان تیم مالزیایی، با کارت قرمز مستقیم اخراج شد.

بازگشت الاهلی

با وجود این شرایط دشوار، الاهلی توانست پیش از پایان نیمه اول بازی را به تساوی بکشاند. این گل توسط فرانک کسیه و در دقیقه ۴۵+۳ به ثمر رسید؛ جایی که او یک ضربه کرنر را با ضربه سر به گل تبدیل کرد.

گل تاریخی گالنو

در نیمه دوم، وینگر برزیلی الاهلی، گالنو، نقش کلیدی در تکمیل بازگشت تیمش ایفا کرد و در دقیقه ۵۴ با شوتی قدرتمند از خارج محوطه جریمه، گل دوم را به ثمر رساند.

نکته جالب این گل، شباهت کامل آن به گل تاریخی گالنو در فینال فصل گذشته لیگ نخبگان آسیا بود؛ گلی که مقابل کاوازاکی فرونتال ژاپن به ثمر رسید و زمینه‌ساز پیروزی ۲-۰ الاهلی در تاریخ ۳ می سال گذشته شد.

با این پیروزی، الاهلی برای دومین فصل پیاپی به مرحله نیمه‌نهایی لیگ نخبگان آسیا صعود کرد؛ تیمی که فصل گذشته قهرمان این رقابت‌ها شده بود. الاهلی در این مرحله به مصاف ویسل کوبه ژاپن خواهد رفت؛ تیمی که موفق شد السد قطر را پس از تساوی ۳-۳ در وقت‌های قانونی و اضافه، در ضربات پنالتی شکست دهد. این دیدار روز دوشنبه در ورزشگاه الإنماء جده برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/