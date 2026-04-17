استقلال در آستانه قهرمانی لیگ برتر فوتسال بانوان

به گزارش ایلنا، پس از گزارش مقامات رسمی حاضر در سالن شهید بهشتی درباره بروز تخلفات در دیدار هیئت فوتبال خراسان رضوی و استقلال تهران در لیگ برتر فوتسال بانوان، کمیته انضباطی فدراسیون حکم خود را صادر کرد. بر اساس رأی این کمیته، تیم هیئت فوتبال خراسان رضوی به‌عنوان مسئول نیمه‌تمام ماندن بازی شناخته شد و طبق بند ۶۲ علاوه بر واگذاری نتیجه باخت ۳-۰، به پرداخت ۳۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

با این تصمیم، استقلال سه هفته مانده به پایان فصل با ۵۱ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و پالایش نفت آبادان با ۴۳ امتیاز در رده دوم ایستاد. فاصله ۹ امتیازی، تفاضل گل بهتر و برتری در دیدارهای رودررو، شرایطی ایجاد کرده که قهرمانی استقلال در این فصل تقریباً قطعی به‌نظر می‌رسد.

از سوی دیگر سازمان لیگ پیش‌تر اعلام کرده بود به دلیل شرایط غیر فوتبالی، ادامه مسابقات برگزار نخواهد شد و تیمی نیز سقوط نخواهد کرد؛ تصمیم نهایی درباره اعلام رسمی قهرمان بر عهده هیئت رئیسه سازمان لیگ خواهد بود.

انتهای پیام/