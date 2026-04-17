به گزارش ایلنا، به‌زودی چهار تیم راه‌یافته به نیمه‌نهایی لیگ نخبگان آسیا معرفی خواهند شد، اما جایگاه تاریخی استقلال و پرسپولیس در این مرحله تغییری نمی‌کند؛ هر دو تیم ایرانی با ۷ بار حضور در نیمه‌نهایی، پس از الهلال عربستان در رده بعدی قرار دارند. الهلال با ۱۴ صعود، پراقتدارترین تیم تاریخ رقابت‌ها محسوب می‌شود؛ تیمی که با وجود حذف زودهنگام این فصل، همچنان فاصله قابل‌توجهی با سایر باشگاه‌ها دارد.

الهلال تاکنون چهار بار قهرمان آسیا شده؛ در سال‌های ۱۹۹۱، ۲۰۰۰، ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱. این باشگاه عربستانی علاوه بر این افتخارات، چند جام آسیایی دیگر نیز در کارنامه دارد و طی سال‌ها پایه‌های قدرت خود را در فوتبال قاره محکم کرده است.

پس از الهلال، استقلال و پرسپولیس با ۷ بار حضور در نیمه‌نهایی، نشان داده‌اند که فوتبال ایران همچنان در جمع بزرگان سنتی آسیا قرار دارد. پشت سر آنها نیز العین امارات و سئونگنام کره‌جنوبی با ۶ بار صعود دیده می‌شوند و تیم‌هایی چون اولسان هیوندای، جئونبوک موتورز و الاتحاد با ۵ حضور در ادامه فهرست قرار دارند.

استقلال آخرین‌بار در سال ۲۰۱۳ به نیمه‌نهایی رسید اما مقابل اف‌سی سئول از رسیدن به فینال بازماند. در سوی دیگر، پرسپولیس طی سه فصل طلایی ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ دو بار فینالیست شد اما هر دو بار برابر نمایندگان شرق آسیا شکست خورد و از کسب جام باز ماند.

