به گزارش ایلنا، «لئوپولدو لوکه»، پزشک مارادونا و یکی از هفت متهم پرونده‌ مرتبط با مرگ او، پنجشنبه در جلسه دادگاه کیفری در آرژانتین حاضر شد و خود را بی‌گناه اعلام کرد. این جراح مغز و اعصاب درباره مرگ بیمار سابقش ابراز تأسف کرد و به نتایج کارشناسی ارائه‌ شده در پرونده اعتراض داشت.

«من بی‌گناهم، و از مرگ او بسیار متأسفم. در وهله اول، می‌خواهم آنچه را که به‌ عنوان علت مرگ دیه‌گو مارادونا مطرح شده است بررسی کنم. طبق تشخیص ذکر شده در کالبد شکافی، یک نارسایی قلبی مزمن همراه با کاردیومیوپاتی گشاد شده که به دلیل عدم درمان، دچار عدم جبران و وخامت شد.»

«کاملاً مطمئنم که هیچ دوره احتضار و رنج زیادی برای مارادونا وجود نداشت.»

لوکه در پرونده مرگ مارادونا که در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ رخ داد، به اتهام «قتل ساده با مقاصد احتمالی» تحت پیگرد است. او یکی از هفت متهمی است که در دومین دادگاه رسیدگی به مسئولیت‌های کیفری احتمالی در این پرونده تصمیم به شهادت دادن گرفته است.

انتهای پیام/