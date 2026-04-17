بازگشت فرناندز برای تقابل با یونایتد؛ بحران در چلسی همچنان پابرجاست

به گزارش ایلنا، هافبک ۲۵ ساله آرژانتینی در زمان حضور در اردوی تیم ملی کشورش، سه مصاحبه انجام داد و در آن‌ها به تمایلش برای زندگی در پایتخت اسپانیا اشاره کرد؛ موضوعی که گمانه‌زنی‌ها درباره پیوستن او به رئال مادرید را به شدت تقویت کرد.

این اتفاق منجر به محرومیت داخلی دو جلسه‌ای او شد که توسط لیام روزنیور، سرمربی تیم و مدیران رده‌بالای باشگاه اتخاذ گردید. این تعلیق اکنون به پایان رسیده است، هرچند پیش از آن خاویر پاستوره، مدیر برنامه‌های فرناندز، تلاش کرده بود تا این جریمه را به یک مسابقه کاهش دهد.

در نتیجه، فرناندز پیروزی ۷ بر ۰ چلسی مقابل پورت‌ویل در مرحله نیمه‌نهایی جام حذفی و از آن مهم‌تر، شکست خانگی ۳ بر ۰ روز یکشنبه برابر منچسترسیتی را از دست داد.

پاستوره در آخرین مصاحبه خود اشاره کرد که عدم راهیابی چلسی به لیگ قهرمانان می‌تواند برای موکلش به یک مشکل تبدیل شود. آبی‌ها پس از آن مصاحبه دوباره شکست خوردند و اکنون با چهار امتیاز اختلاف نسبت به لیورپول رده پنجمی، در جدول لیگ برتر قرار دارند.

با این حال، در داخل باشگاه پشیمانی چندانی بابت این تنبیه دیده نمی‌شود. روزنیور بعدها فاش کرد که آخرین «مانع» برای اجرای این تصمیم، مشورت با گروه رهبری چلسی شامل ریس جیمز (کاپیتان)، مویسس کایسدو و لوی کولویل بوده است.

فرناندز اکنون برای بازی روز شنبه مقابل منچستریونایتد در دسترس است؛ مسابقه‌ای که برای چلسی جهت کسب سهمیه لیگ قهرمانان (هدف پیش‌فصل آن‌ها) به یک بازی حیاتی و اجباری برای پیروزی تبدیل شده است. هرگونه لغزش در این دیدار می‌تواند باعث شود آن‌ها به کلی شانس حضور در رقابت‌های اروپایی را از دست بدهند.

بخشش و فراموشی؟

تلاش‌های چلسی برای عبور از حواشی مربوط به شماره هشت خود، نشان‌دهنده تمایل آن‌ها به آرام کردن اوضاع در مراحل اولیه است.

فرناندز در این فصل ۱۲ گل و ۶ پاس گل به ثبت رسانده و در ۴۶ بازی، پس از ژائو پدرو در رتبه دوم اثرگذاری روی گل‌های تیم قرار دارد. او همچنان در داخل باشگاه به عنوان یک بازیکن شاخص شناخته می‌شود و روزنیور حتی در زمان اجرای محرومیت نیز علناً از او تمجید کرد.

شاید این یک رویکرد منطقی در کوتاه‌مدت باشد، اما راه حل بلندمدت ساده‌تر است: پول. یا چلسی به فرناندز قرارداد جدیدی پیشنهاد می‌دهد، یا او برای جدایی فشار خواهد آورد.

پاستوره در مصاحبه مفصلی با اتلتیک در تعطیلات بازی‌های ملی گفت: او مستحق دریافت مبلغی بسیار بیشتر از آن چیزی است که در حال حاضر به دست می‌آورد.

فرناندز در کنار بازیکنانی نظیر کولویل و مالو گوستو، یکی از چندین بازیکنی است که به دنبال بهبود شرایط قرارداد خود در استمفوردبریج است؛ این در حالی است که کایسدو روز پنجشنبه با قراردادی جدید و پرسود موافقت کرد.

چلسی امیدوار است تا پیش از پایان فصل، با یک یا دو بازیکن دیگر برای تمدید قرارداد به توافق برسد. با این حال، به گفته نزدیکان فرناندز، از آنجا که مذاکرات تا تابستان متوقف شده، سناریوی جایگزین می‌تواند دردسرساز باشد.

منابع باشگاه چلسی اشاره می‌کنند که برای موافقت با هرگونه معامله، مبلغی هنگفت نیاز است؛ رقمی نزدیک به رکورد فروش باشگاه که مربوط به انتقال ادن هازارد به رئال مادرید در سال ۲۰۱۹ با مبلغ اولیه ۸۸ میلیون پوند بود و با پاداش‌ها به ۱۳۰ میلیون پوند رسید.

این ارزش‌گذاری نه تنها بازتاب‌دهنده اهمیت فرناندز در زمین بازی، بلکه یک ضرورت مالی است. فرناندز که با مبلغ ۱۰۷ میلیون پوند از بنفیکا و با قراردادی تا سال ۲۰۳۲ خریداری شد، بخشی از هزینه رکوردشکن ۷۴۵ میلیون پوندی باشگاه در فصل ۲۳-۲۰۲۲ بود.

این هزینه‌ها از طریق مدل «الان بخر، بعداً پرداخت کن» تسهیل شد که هزینه‌ها را در قراردادهای طولانی‌مدت (مانند قرارداد هشت و نیم ساله فرناندز) پخش می‌کرد تا باشگاه با قوانین سودآوری و پایداری لیگ برتر همسو بماند. این رویکرد چنان جنجالی بود که یوفا بعدها این خلاء قانونی را بست و دوره استهلاک هزینه‌ها را به حداکثر پنج سال محدود کرد.

آخرین ترازنامه مالی چلسی نشان می‌دهد که بیش از ۲۰۰ میلیون پوند بابت هزینه‌های استهلاک در فصل ۲۵-۲۰۲۴ ثبت شده که در واقع نشان‌دهنده مبالغ بدهی بابت نقل‌وانتقالات قبلی است. این رقم توانایی باشگاه برای جذب بازیکنان جایگزین را محدود می‌کند.

در مورد فرناندز، چلسی نیاز دارد تا حداقل مبلغ ۷۵ تا ۷۷.۶ میلیون پوند (بسته به زمان فروش) دریافت کند تا دچار ضرر مالی در دفاتر خود نشود؛ اتفاقی که می‌تواند هزینه‌های آینده باشگاه را بیش از پیش محدود کند.

با توجه به اینکه اطرافیان فرناندز تمایل خود را برای اتخاذ موضعی قاطعانه نشان داده‌اند و با پس‌زمینه جام جهانی که فرصت بیشتری برای جهت‌دهی به اخبار فراهم می‌کند، شکست در دستیابی به توافق جدید یک نگرانی فزاینده خواهد بود؛ علی‌رغم تلاش‌های روزنیور برای نشان دادن اعتمادبه‌نفس در این پرونده.

آیا قوانین جدید بر هزینه‌های چلسی تأثیر می‌گذارد؟

رقم ۲۲۴.۳ میلیون پوند بابت استهلاک و کاهش ارزش دارایی‌ها در فصل ۲۵-۲۰۲۴، بخشی از صورت‌های مالی منتشر شده در این هفته بود که همچنین زیان ۲۶۲ میلیون پوندی (پیش از کسر مالیات) چلسی را فاش کرد.

این ارقام شامل هزینه‌های یک‌باره‌ای مانند جریمه‌های ۲۶ میلیون پوندی یوفا و همچنین ۱۶.۸ میلیون پوند کاهش ارزش مربوط به خرید‌هایی بود که عملکرد مناسبی نداشتند.

تاد بولی و کنسرسیوم کلیرلیک کپیتال از زمان نهایی کردن مالکیت خود در سال ۲۰۲۲، بیش از ۱.۵ میلیارد پوند برای خرید بازیکن هزینه کرده‌اند که تنها حدود ۷۵۰ میلیون پوند آن با فروش بازیکن جبران شده است. قراردادهای طولانی‌مدت به باشگاه کمک کرد تا در محدوده قوانین نظارتی باقی بماند.

چلسی همچنان معتقد است که تحت مدل مالکیت «بلوکو»، بیش از ۱ میلیارد پوند ارزش در قراردادهای بازیکنان خود دارد. با این حال، اکنون فضای کمتری برای هزینه‌های تهاجمی وجود دارد، زیرا بدهی‌های بلندمدت برای سال‌های آینده پابرجا هستند. این موضوع می‌تواند ظرفیت باشگاه را برای بهره‌مندی از قوانین تسهیل‌شده در سایر بخش‌های لیگ برتر محدود کند.

از اول جولای، قوانین جدید مربوط به نسبت هزینه‌های تیم معرفی خواهد شد. در حالی که فصل اول به نوعی یک فرصت مناسب محسوب می‌شود (چرا که قوانین به طور کامل اجرا نمی‌شوند)، رقبا ممکن است بازسازی تیم را آسان‌تر ببینند؛ در حالی که چلسی با بندبازی مالی بسیار دشوارتری روبرو است.

