به گزارش ایلنا، درست ۱۰ سال از زمانی می‌گذرد که استون‌ویلا پس از شکست یک بر صفر مقابل منچستریونایتد، برای نخستین بار از سال ۱۹۸۷ به دسته دوم فوتبال انگلیس سقوط کرد.

این نهمین باخت پیاپی آن‌ها در طول یک دوره ۱۳ مسابقه‌ای بدون برد بود که به فصل فاجعه‌بار ۲۰۱۶-۲۰۱۵ پایان داد؛ فصلی که باعث شد قهرمان جام باشگاه‌های اروپای ۱۹۸۲ تحت مالکیت رندی لرنر آمریکایی، با آینده‌ای کاملاً مبهم روبرو شود.

آن‌ها پیش از بازگشت به سطح اول در فصل ۲۰-۲۰۱۹، سه فصل طولانی را در چمپیونشیپ سپری کردند، اما تا زمان ورود اونای امری همچنان در جستجوی هویت و مسیر درست بودند.

حالا به روز پنجشنبه برمی‌گردیم و می‌توان ادعا کرد که ویلا بار دیگر در میان نخبگان اروپا جای گرفته است.

یک پیروزی مقتدرانه با نتیجه مجموع ۷ بر ۱ برابر بولونیا، جایگاه آن‌ها را در نیمه‌نهایی لیگ اروپا با کمترین دردسر در ویلا پارک تثبیت کرد. این اتفاق دیگر حتی به عنوان یک واقعه خارق‌العاده ثبت نشد؛ که خود نشانه‌ای از پیشرفت تحت هدایت امری است، مردی که باشگاه را متحول کرده و سطح استانداردها و انتظارات را در فصل‌های اخیر بالا برده است.

این دومین حضور ویلا در نیمه‌نهایی رقابت‌های اروپایی طی سه فصل حضور سرمربی اسپانیایی است که پس از حضور در لیگ کنفرانس فصل ۲۴-۲۰۲۳ و یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان در فصل گذشته به دست می‌آید.

اگر کسی چند سال پیش به من می‌گفت که ما برای لیگ قهرمانان می‌جنگیم و در نیمه‌نهایی لیگ اروپا هستیم، با تمام وجود از این پیشنهاد استقبال می‌کردم. این صحبت‌های اولی واتکینز است که در دو دیدار رفت و برگشت مقابل بولونیا سه بار گلزنی کرد.

جدیدترین عضو باشگاه ۱۰۰ تایی‌های ویلا به رسانه TNT Sports گفت: بنابراین ما فقط سعی می‌کنیم همه این‌ها را درک کنیم و از این فرآیند لذت ببریم.

آن‌ها همچنین با قرار گرفتن در رده چهارم و در حالی که ۶ بازی باقی مانده، به شدت در رقابت برای پنج تیم برتر لیگ برتر هستند و بازگشت به لیگ قهرمانان از طریق لیگ را هدف گرفته‌اند.

اکنون نیمه‌نهایی اروپا مقابل ناتینگهام فارست در انتظار آن‌هاست و ۱۰ سال پس از ناامیدی ناشی از سقوط، این شرایط به روال عادی جدید ویلا زیر نظر امری تبدیل شده است.

استیلیان پتروف، هافبک پیشین این تیم به TNT Sports گفت: ویلا امشب عالی بود، هر بازیکن نقش خود را ایفا کرد و آن‌ها شایسته صعود به نیمه‌نهایی هستند.

آن‌ها کاملاً سزاوار لذت بردن از این لحظه هستند زیرا بسیار سخت تلاش کردند. موضوع باور داشتن است و من فکر می‌کنم این بازیکنان اکنون باور دارند که می‌توانند به آن فینال برسند.

ما هر سال چیزی یاد گرفته‌ایم

امری در اکتبر ۲۰۲۲ در شرایطی جایگزین استیون جرارد شد که ویلا تنها به دلیل تفاضل گل بالاتر از منطقه سقوط قرار داشت.

سرمربی سابق آرسنال و ویارئال کادر فنی اختصاصی خود را همراه آورد و بسیاری از اعضای قدیمی تیم را ترک کردند.

مونچی، مدیر ورزشی سابق سویا نیز در ژوئن ۲۰۲۳ به عنوان رئیس عملیات فوتبال ویلا به این مجموعه پیوست؛ کسی که پیش‌تر با امری در سویا همکاری کرده و سه عنوان قهرمانی لیگ اروپا را با هم کسب کرده بودند.

امری بلافاصله تاثیرگذار ظاهر شد و ساختار، شفافیت و باور را به تیمی تزریق کرد که بار دیگر در آستانه سقوط بود و آن‌ها را در اولین فصل حضورش به رتبه هفتم و سهمیه اروپایی رساند.

فصل بعد ثابت کرد که این پیشرفت اتفاقی نبوده است.

آن‌ها با تبدیل ویلا پارک به یک دژ مستحکم، خود را به عنوان مدعی چهار تیم برتر در فصل ۲۴-۲۰۲۳ معرفی کردند و همزمان به نیمه‌نهایی لیگ کنفرانس رسیدند، جایی که در مجموع با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب المپیاکوس شدند.

واتکینز گفت: اولین سالی که در لیگ کنفرانس به اینجا رسیدیم، بسیاری از ما در اروپا بازی نکرده بودیم، بنابراین وقتی به مراحل نهایی رسیدیم فشار زیادی وجود داشت.

هر سال ما یاد گرفته‌ایم و چیزی از آن برداشت کرده‌ایم. و اینکه به سرمربی اعتماد کنیم چون او در این رقابت‌ها بسیار باتجربه است. او چندین بار قهرمان شده است، بنابراین ما به آنچه او به ما می‌گوید باور داریم و به راه خود ادامه می‌دهیم.

نخستین تجربه حضور در سطح اول رقابت‌های اروپایی از فصل ۸۳-۱۹۸۲، سال گذشته رقم خورد که آن‌ها به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان مقابل تیم سابق امری، یعنی پاری سن ژرمن رسیدند.

آن‌ها در مسیر رسیدن به جمع هشت تیم برتر، پیروزی‌های خاطره‌انگیزی را در مرحله گروهی برابر بایرن مونیخ و لایپزیش ثبت کردند و یوونتوس را هم با تساوی بدون گل متوقف کردند.

عملکرد این فصل در عرصه قاره‌ای، بیش از پیش مسیر رو به رشد آن‌ها را تحت هدایت این مربی اسپانیایی تایید می‌کند.

واتکینز در این باره گفت: این یک دستاورد فوق‌العاده برای ماست که به نیمه‌نهایی راه پیدا کردیم و یک گام فراتر از سال گذشته در لیگ قهرمانان رفتیم.

ما واقعاً از حضور در این رقابت‌ها لذت می‌بریم و این همان جایی است که می‌خواهیم باشیم، در نیمه‌نهایی.

امری به TNT Sports گفت: من خیلی خوشحالم. ما سازماندهی شده بودیم و سعی کردیم ایده‌ها و سبک خود را تحمیل کنیم، که در برابر بولونیا آسان نیست.

ما از شیوه عملکردمان در این رقابت‌ها بسیار خوشحالیم. فوق‌العاده بود. ما در نیمه‌نهایی هستیم، اما هنوز کارهایی برای انجام دادن وجود دارد.

بازی مقابل فارست بسیار دشوار خواهد بود

ویلا در حالی که به عنوان مدعی اصلی قهرمانی وارد نیمه‌نهایی می‌شود، به خوبی از چالش پیش رو در برابر فارست آگاه است.

فارست با پیروزی ۱ بر صفر مقابل پورتوی ۱۰ نفره در بازی برگشت، جایگاه خود را در اولین نیمه‌نهایی اروپایی‌اش از سال ۱۹۸۴ تثبیت کرد.

علیرغم اینکه فارست در رقابت‌های داخلی درگیر نبرد برای بقاست، ویلا از نزدیک با سرسختی حریف آشناست، چرا که آخر هفته گذشته مقابل تیم ویتور پریرا با تساوی ۱-۱ متوقف شد.

واتکینز که روز پنجشنبه صدمین گل خود را برای باشگاه در تمامی رقابت‌ها به ثمر رساند، اظهار داشت: این یک زمان واقعاً هیجان‌انگیز برای من شخصاً و برای تیم به صورت جمعی است.

ما از بازه زمانی دشوار عبور کرده‌ایم و همه چیز برای بازی آماده است. اما کار سخت خواهد بود.

ما در این فصل قبلاً دو بار با فارست بازی کرده‌ایم و آسان نبوده است. اما ما روی هر بازی تمرکز می‌کنیم و از فرآیند لذت می‌بریم.

امری نیز در آستانه این تقابل تمام انگلیسی در نیمه‌نهایی، هشدارهای واتکینز را تکرار کرد.

او گفت: حالا ما در نیمه‌نهایی بازی خواهیم کرد و بازی مقابل فارست بسیار دشوار خواهد بود.

دور رفت این تقابل در ۳۰ آوریل در ناتینگهام و بازی برگشت در ۷ می در بیرمنگام برگزار خواهد شد.

در صورت پیروزی، فینال اروپا در استانبول مقابل برنده دیدار براگای پرتغال و فرایبورگ آلمان در ۲۰ می در انتظار آن‌هاست.

فارست بسیار مشتاق است تا به طلسم ۳۰ ساله بدون جام خود پایان دهد و افتخار اروپایی سال ۱۹۸۲ خود را تکرار کند؛ آن هم در برابر امری که پیش از این چهار بار برنده این مسابقات شده است.

انتهای پیام/