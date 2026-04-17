چالش تازه پیش از جام جهانی
بازی دوستانه تیم ملی لغو شد!
آخرین حریف تدارکاتی تیم ملی که قرار بود پشت درهای بسته در آمریکا برگزار شود، از برنامه خارج شد و حالا کادر فنی باید در زمان محدود بهدنبال جایگزین باشد.
به گزارش ایلنا، در حالی که برنامهریزی برای بازیهای تدارکاتی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ به یکی از مهمترین دغدغههای کادرفنی تبدیل شده، دیدار دوستانه تیم ملی با پورتوریکو نیز از مرحله توافق خارج شد و در نهایت لغو شد. مسابقهای که پیشتر مهدی محمدنبی از قطعی شدن آن خبر داده بود و قرار بود در خرداد ماه و پشت درهای بسته برگزار شود، حالا از برنامه رسمی تیم ملی کنار رفته است.
امیر قلعهنویی که چند شب پیش در یک برنامه تلویزیونی بر اهمیت این بازی کمفشار بهعنوان آخرین محک تیم ملی تأکید کرده بود، اکنون باید با شرایط جدید کنار بیاید. او در توضیح فلسفه انتخاب چنین حریفی گفته بود که آخرین مسابقه قبل از جام جهانی باید با تیمی سبک برگزار شود تا بازیکنان با روحیهای مناسب وارد تورنمنت شوند.
با این حال، طی روزهای اخیر اخبار ضد و نقیضی درباره این دیدار منتشر شد؛ از درخواست تغییر زمان تا طرح احتمال لغو کامل. در نهایت نیز فدراسیون پورتوریکو در نامهای رسمی، برنامه قبلی را متوقف و خواستار تنظیم توافقنامهای جدید شد که عملاً مسیر بازی را به بنبست رساند.
لغو این مسابقه، تیم ملی را در موقعیتی سخت قرار داده است. با نزدیک شدن به زمان رقابتها، پیدا کردن حریف جایگزین نهتنها دشوار است، بلکه انتخاب تیمی مناسب برای آخرین آزمون پیش از جام جهانی حساسیت بیشتری دارد. محدودیتهای تقویمی و شرایط هماهنگی بینالمللی نیز گزینههای در دسترس را بهشدت کاهش داده است.
این اتفاق، بار دیگر مشکل دیرینه فوتبال ایران در هماهنگی بازیهای تدارکاتی را یادآوری میکند؛ برنامهریزیهایی که اغلب اعلام میشود اما در نهایت به مرحله اجرا نمیرسد و کادر فنی را در آستانه مسابقات مهم با چالش روبهرو میکند. اکنون تیم ملی در فاصله زمانی کم، باید گزینهای جدید را پیدا کند تا روند آمادهسازیاش دچار وقفه جدی نشود.